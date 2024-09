Peu de temps après avoir annoncé l’arrivée de sa PS5 Pro, Sony lance une mise à jour importante pour ses consoles de salon. Déployée dès aujourd’hui, petit à petit, dans toutes les régions du monde, comme d’habitude, cette grosse update modifie plusieurs choses intéressantes, notamment de grosses nouveautés pour l’audio 3D, et encore plus de personnalisation pour notre espace d’accueil.

Une grosse mise à jour arrive sur PS5

C’est d’ailleurs là-dessus que l’on va commencer. Sony nous permet désormais de créer un espace entièrement personnalisable directement sur l’écran d’accueil. Un onglet dans lequel on pourra intégrer pléthore de petits widgets, en les agençant comme bon nous semble. Accès rapide à certains jeux, aux trophées, une horloge ou la santé de votre matériel connecté… on aura accès à tout un tas d’options différentes pour personnaliser notre expérience.

Cerise sur le gâteau, il sera ENFIN possible de modifier l’arrière-plan de l’accueil. Il y aura évidemment une bibliothèque de thèmes déjà préenregistrés qui arriveront avec cette mise à jour (et peut-être des nouveaux plus tard, sait-on jamais) mais on pourra surtout mettre nos propres captures, comme de superbes screenshots prises avec les modes photo de certains jeux, par exemple. Ça, c’est chouette.

Une nouvelle gestion de l'audio 3D très attendue

Seconde grosse nouveauté de cette mise à jour PS5, de nouvelles options pour gérer l’audio 3D. Déjà dispo en bêta depuis des mois, cette fonctionnalité arrive enfin pour tout le monde. D’après les premiers retours, elle serait même “game changer”. Comprenez par là que ce serait tellement efficace que ça changerait clairement l’expérience joueur. En se rendant dans le panneau d’options audio, on pourra maintenant suivre plusieurs petites étapes pour affiner et personnaliser son profil audio 3D.

Cela permettra notamment de profiter d’une expérience au poil et personnalisée évidemment, mais aussi et surtout de mieux appréhender certains jeux. On pense ici notamment aux amoureux de FPS comme Valorant ou le prochain Call of Duty Black Ops 6 qui pourront entendre nettement leurs ennemis, ou les fans de jeux d’horreur et autres expériences immersives où le son joue pour beaucoup.

D’autres améliorations de l'interface utilisateur et quelques options supplémentaires pour les actions sociales, comme la gestion des chats party, ont aussi été ajoutées. Notons enfin une exclusivité PS5 Slim et prochainement PS5 Pro : la charge adaptative pour les manettes Dualsense, Access ou encore PSVR 2. Cette fonctionnalité permettra de faire de grosses économies d'énergie lors du rechargement des batteries de nos accessoires, une excellente chose.

Vous trouverez l’intégralité des nouveautés dans le détail, directement sur le site officiel de PlayStation.