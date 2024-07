La PS5 a déployé une mise à jour 24.05-09.60.00 ce mardi 23 juillet 2024. Un firmware qui change la manière d'inviter des personnes à partager des sessions multijoueur, qui ajoute une commande vocale pour les cartes d'action Aide au jeu, et qui améliore comme d'habitude les performances ainsi que la stabilité du système. C'est plutôt basique, mais de nouvelles fonctionnalités plus importantes seront disponibles très bientôt, mais pas pour tout le monde.

Un nouveau firmware en phase bêta pour la PS5

Si vous n'avez pas rallumer votre PS5 depuis un moment, vous serez donc invités à télécharger et installer la version 24.05-09.60.00. Et dans quelques heures, préparez-vous à répéter l'exercice puisque Sony Interactive Entertainment annonce la mise en ligne d'une nouvelle bêta logiciel pour demain. Dès ce jeudi 25 juillet 2024, les adhérents à ce programme vont pouvoir tester en avant-première la prochaine mise à jour système. Un déploiement restreint, pour mettre à l'épreuve le firmware, destiné aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, à l'Allemagne et à la France. Ce patch PS5 va comporter trois améliorations :

Les profils audio 3D personnalisés pour les casques-micro et écouteurs

Des réglages supplémentaires pour la lecture à distance ou encore

Une charge adaptative pour la manette DualSense

Les profils audio 3D vont permettre d'adapter l'environnement sonore en fonction de chaque personne. « Chaque individu entend les sons différemment en fonction de la taille, de la densité et de la forme de sa tête, de ses oreilles et de ses canaux auditifs, et même de sa coiffure » explique le PlayStation Blog. Comme pour une calibration classique, vous devrez donc effectuer une batterie de tests, en respectant les consignes, pour espérer entendre des améliorations par la suite. Ca vaut pour les casques évidemment, y compris les casques audio PS5 compatibles Dolby Atmos, et les téléviseurs. Rendez-vous dans « Paramètres » => « Son » => « Audio 3D » quand le firmware sera accessible.

Profils audio 3D, charge adaptative de la manette DualSense...

En plus des profils audio 3D, cette mise à jour bêta, disponible ce 25 juillet 2024 sur PS5, modifie les paramètres de Lecture à distance. Une fonctionnalité indispensable si vous avez acquis un PlayStation Portal. Dorénavant, il sera possible de dissocier chaque utilisateur. « Ainsi, si vos amis ou les membres de votre famille se connectent à leur compte pour le PlayStation Network sur votre console PS5, vous pourrez facilement sélectionner qui conservera son accès à votre console PS5 via la fonction Lecture à distance après son départ » peut-on lire. Pour changer cela, il suffit encore une fois d'aller dans « Paramètres » => « Système » => « Lecture à distance » => Activer Lecture à distance.

Crédits : Sony Interactive Entertainment.

Enfin, la dernière grosse nouveauté de cette update PlayStation 5, c'est la charge adaptative des manettes DualSense, DualSense Edge, PSVR2 et Access. Mais attention, cette option est indisponible sur les PS5 dites FAT. Pour y prétendre, il faut le dernier modèle en date, la version « Slim ». « Lorsque l’option de charge adaptative est activée, votre console PS5 détermine la durée d’alimentation nécessaire en fonction du niveau de batterie de votre manette afin de réduire la consommation d’énergie ». Ces réglages additionnels sont cachés « Paramètres » => « Système » => « Gestion de l'alimentation » => « Fonctionnalités disponibles en mode repos » => « Fournir l'alimentation aux ports USB » => « Adaptative ».

Source : PlayStation Blog.