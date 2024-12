Sony a mis à jour discrètement la PS5 pour les 30 ans de PlayStation. Pour une période limitée, il est possible d'habiller l'interface de la console avec des thèmes PS1, PS2, PS3 et PS4. Au programme de nouveaux sons et clips de démarrage, et des arrière-plans inédits en lien direct avec les machines du constructeur japonais. En plus de cela, la firme a aussi déployé un firmware pour le logiciel de la console qui apporte quelques améliorations, notamment si vous devez transférer des données.

La nouvelle mise à jour PS5 du 3 décembre 2024

Le 23 octobre 2024, Sony Interactive Entertainment a déployé une mise à jour système 24.07-10.20.00. Un firmware qui, comme à l'accoutumée, a amélioré les performances et la stabilité du logiciel sans plus de précision. Comme souvent, ce patch a également revu les messages et l'ergonomie de certains écrans. Enfin, la partie « Activités » a reçu une nouveauté avec les mentions « En cours », « Non commencée » ou « Terminée » qui s'affichent pour un meilleur suivi de votre progression. Et pas de panique, les spoilers demeurent cachés malgré cette modification.

Dès à présent, une nouvelle mise à jour système 24.08-10.40.00 d'environ 1,3 Go est disponible sur PS5. Quoi de neuf ? La traditionnelle amélioration des messages et de l'ergonomie de certains écrans figure encore dans les notes de patch. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que cette update corrige le processus de transferts de données depuis une autre PS5.

De plus, la stabilité « lors du transfert de grandes quantités de données comme des captures » est aussi amélioré. On ne va pas s'enflammer, mais ce dernier point pourrait bien résoudre l'un des plus gros problèmes de la console. Si vous sélectionnez plusieurs captures, le transfert peut être extrêmement lent, alors que si vous faites ça au fur et à mesure, c'est beaucoup plus rapide. À vérifier donc, mais ça pourrait être une excellente nouvelle pour la PS5.

Changements et nouveautés de la version 24.08-10.40.00

Nous avons amélioré le processus de transfert de données depuis une autre PS5 et amélioré la stabilité lors du transfert de grandes quantités de données comme des captures

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans

Source : PlayStation.