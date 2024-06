Sony vient de déployer une nouvelle mise à jour pour la PS5 et elle ne se contente pas seulement d'améliorer la stabilité de la console. Entre changements et nouveautés, voici tout ce qu’elle apporte.

Période du Summer Game Fest ou non, les constructeurs n’oublient pas de bichonner leurs consoles. De nouvelles fonctionnalités arrivent de temps à autre grâce à ces patchs, qui s’affairent parfois à corriger des bugs et surtout à améliorer la stabilité des machines, l’expérience utilisateur et plus globalement leurs performances. Après les Xbox Series, c’est donc au tour de la PS5 de se mettre à jour. Voici ce qui change avec cette nouvelle update.

Une nouvelle mise à jour pour la PS5

Une nouvelle mise à jour est arrivée sur PS5. Le patch 24.04-09.40.00 est désormais disponible au téléchargement, qui se lancera évidemment dès que vous allumerez votre console. La manipulation sera rapide, puisque cette update ne pèse que 1,19 Go, mais elle est bien plus qu’une simple mise à jour de routine. Elle sert surtout à préparer l’arrivée d’une fonctionnalité particulièrement réclamée par les joueurs PS5 : l’intégration totale de Discord. Cette nouveauté ne sera cependant déployée que progressivement dans les semaines à venir, la priorité étant donnée au Japon.

Dans l’immédiat, cette nouvelle mise à jour de la PS5 apporte des modifications aux comptes enfants en leur permettant de flex sur YouTube et Twitch en diffusant leur gameplay, et tout simplement d’écouter de la musique sur leurs consoles. Naturellement, des options de contrôle parental ont été ajoutées pour soutenir ces nouveautés. Ce patch 24.04-09.40.00 de la PS5 apporte également quelques modifications au casque sans fil PULSE Elite, rendant la connexion avec la console plus stable et corrigeant quelques soucis. Voici sans plus attendre toutes les modifications apportées par la dernière mise à jour de la PS5.

Capture d'écran de l'interface PS5 faisant apparaître l'option permettant de rejoindre un chat vocal Discord ©PlayStation

Patch notes de la version 24.04-09.40.00 de la PlayStation 5