PlayStation est sur toutes les lèvres dernièrement et pas forcément pour les bonnes raisons. Bannissement définitif de centaines de comptes sans motif faisant perdre tous les jeux achetés aux victimes, suppression de plus de 1300 contenus achetés pour certains joueurs anglo-saxons, jeux PS Plus en deçà des attentes… la communauté commence à en avoir gros. L’éditeur poursuit cependant ses efforts pour améliorer le confort de chacun sur PS5 avec le déploiement d’une nouvelle mise à jour.

Une nouvelle mise à jour pour la PS5

La PlayStation 5 passe en version 23.02-08.40.00. Une nouvelle mise à jour est désormais disponible au téléchargement. Comme d’habitude, elle se lancera automatiquement au lancement de la console. La manipulation ne devrait prendre que quelques minutes au plus, puisque cette update ne pèse que 1,185 Go. Vous vous en doutez vu ce poids plume, il s'agit d’un patch de routine. Généralement, de telles mises à jour servent simplement à améliorer les performances de la PS5. Parfois cela s’accompagne de quelques autres ajustements ou corrections de bugs, comme c’est pas le cas cette fois. Voici donc les patch notes très brèves de cette mise à jour. Ça tient comme d’habitude sur quelques lignes :

Quelques correctifs liés à sécurité au logiciel du système.

Amélioration des performances et de la stabilité du logiciel système.

Amélioration des messages et de certains écrans.

Cette nouvelle mise à jour de la PS5 semble donc corriger une faille de sécurité. On ne saurait que trop vous recommander de l’installer de toute urgence, ne sait-on jamais. Hormis cela, c’est la routine en attendant un plus gros patch. Pour de nouvelles fonctionnalités, il faudra en revanche patienter jusqu’à la prochaine mise à jour majeure de la PS5. On ne sait pas encore ce qu’elle aura dans le ventre et ce que Sony compte ajouter à l’avenir. Parmi les fonctionnalités les plus réclamées : le retour des thèmes dynamiques qui manquent clairement aux anciens joueurs PS4, mais est-ce que Sony cèdera un jour à leur demande ? Seul l'avenir nous le dira. Comme d’habitude, les bêta-testeurs pourront profiter des futures nouveautés à l’avance, mais il faudra patienter jusqu’à l’année prochaine pour les découvrir.