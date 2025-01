Même si Sony Interactive Entertainment n'a toujours pas prévu d'événement type State of Play ou PlayStation Showcase, le constructeur a bouclé l'année 2024 avec deux belles annonces. Celle de Ghost of Yotei aka Ghost of Tsushima 2 et Intergalactic Heretic Prophet, le prochain jeu de Naughty Dog. Pour ce début 2025, la firme a également levé le voile sur de nouveaux accessoires PS5. Une partie des fans vont se les arracher en particulier celles et ceux qui ont un goût prononcé pour les coloris sombres. Mais attention, ce ne sera pas donné !

Quatre nouveaux accessoires PS5 bientôt disponibles

La vice présidente du marketing international de Sony Interactive Entertainment a pris sa plume pour publier un nouveau billet sur le PlayStation Blog pour une annonce PS5. Dans quelques jours, la firme va lancer une série d'accessoires déjà disponibles dans le commerce... mais dans un coloris Midnight Black. Une variante souvent recherchée et réclamée par les fans, qui avaient beaucoup apprécié la sortie de façade en noir pour la console et la manette DualSense. Quels sont les produits concernés ? Comme révélé en avant-première par le leaker billbil-kun, une nouvelle version Midnight Black du PlayStation Portal sera bientôt disponible en précommande. Une couleur qui sied à l'accessoire et aux autres annoncés.

En plus du lecteur à distance, qui permet de streamer des jeux PS5 et PS4 chez soi ou à l'extérieur, la DualSense Edge va aussi adopter cette couleur noire. Mais ce n'est pas tout car la gamme PULSE a également le droit à un rafraichissement avec un casque-micro PULSE Elite et des écouteurs sans fil PULSE Explore Midnight Black. Et il faut dire que ces accessoires ont belle allure de cette façon. Du côté des tarifs, il y a une bonne nouvelle avec la baisse de prix de la DualSense Edge qui passe à 219,99€ pour la manette de base en blanc et la Midnight Black.

PlayStation Portal Midnight Black : 219,99€

Manette DualSense Edge Midnight Black : 219,99€

Casque-micro sans fil PULSE Elite Midnight Black : 149,99€

Écouteurs sans fil PULSE Explore Midnight Black : 219,99 €

Les précommandes de ces nouveaux accessoires PS5 Midnight Black ouvrent le 16 janvier 2025 à 10h00 sur la boutique PlayStation Direct. Mais les autres revendeurs pourront aussi les proposer à l'achat le même jour. Quant à la sortie, rendez-vous le 20 février 2025.

Source : PlayStation Blog.