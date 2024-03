Comme toujours, Sony Interactive Entertainment teste systématiquement les mises à jour PS5 en amont de leur sortie. Et si vous n'avez peur de jouer les bêta-testeurs, vous pouvez vous inscrire au programme et ainsi essayer les futures nouveautés en avant-première. Le prochain dernier firmware, qui était encore à l'essai tout début février, est désormais finalisé et sera téléchargeable dans la journée. Pour certains, c'est peut-être d'ailleurs déjà le cas.

La mise à jour PS5 de mars 2024 est disponible !

L'année 2024 commence bien pour la PS5 avec des pépites telles qu'Helldivers 2 ou encore FF7 Rebirth. Et c'est sans compter sur toutes les autres sorties, avec peut-être quelques surprises. En attendant de voir ce qui vous attend d'un point de vue des jeux, sachez que la PlayStation 5 reçoit aujourd'hui même une mise à jour. « Le déploiement de la mise à jour du logiciel système PS5 commence aujourd’hui dans le monde entier. De plus, une mise à jour de l’application PlayStation App sera disponible ce mois-ci. Elle permettra aux utilisateurs de profiter des interactions du Partage d’écran directement via l’application » (via PS Blog).

Quelles sont les nouveautés de ce firmware PS5 24.02-09.00.00.45-00.00.00.0.1 ? Le constructeur apporte des améliorations à ses manettes DualSense et DualSense Edge, au partage d'écran et permet même de baisser la lumière émise par la console elle-même.

Notes de patch pour le firmware 24.02-09.00.00.45-00.00.00.0.1

Améliorations du haut-parleur de la manette : désormais, vous pouvez distinguer plus clairement les sons et voix dans les jeux

Annulation du bruit améliorée : la capture du micro est meilleure grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Une amélioration qui permet de supprimer le bruit des boutons ou l'audio du jeu

Les sons émis par la manette sont plus élevés Pour baisser le volume, rendez-vous dans le Centre de contrôle

Personnalisation du Partage d'écran Il est possible d'utiliser des émojis pour interagir avec la personne qui partage sa session de jeu Des curseurs peuvent être déplacés, une ligne tracée et l'on peut pinger un point précis afin d'aiguiller un ami qui a besoin d'aide en jeu (cf le screen plus bas) Si vous ne voulez pas voir cette fonctionnalité de base, elle est désactivable dans les paramètres du Partage d'écran

Régler la luminosité de l'indicateur d'alimentation PS5 En plus du réglage de base lumineux, deux autres modes sont disponible : faible et moyen



Crédits : PlayStation Blog.

Après l'option pour désactiver une fonctionnalité iconique, le bip de démarrage de la PS5, Sony permet de régler la lumière d'alimentation de la console. En revanche, il est impossible de l'éteindre totalement. En effet, dans les trois réglages proposés, à savoir faible, moyen et lumineux, il n'y a aucun choix pour désactiver l'indicateur lumineux. Pour configurer cet aspect, ça se passe dans les paramètres de la PlayStation 5 :

Aller dans les paramètres PS5

Puis ensuite dans « Système »

Chercher « Signal sonore et lumière » en dessous de HDMI

Choisir « Lumière » et l'un des réglages

Cette mise à jour PS5 24.02-09.00.00.45-00.00.00.0.1 est disponible pour tout le monde, mais son déploiement étant progressif, vous ne l'aurez peut-être pas en même temps que certains utilisateurs.