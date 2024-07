La PS5 Pro serait plus proche que jamais. Malgré les rumeurs de report, il semblerait que la console ait toujours une chance de débarquer cette année. Récemment, une trace de la machine a même été vue dans la mise à jour Worlds Updates de No Man's Sky sous son nom de code de « Project Trinity ». Sur cette version, le jeu d'Hello Games pourrait visiblement tourner à une résolution minimale de 1728p contre 1296p, avec une meilleure qualité de l'eau. En attendant une confirmation, le constructeur a mis à jour ses PlayStation 5 FAT et Slim.

Un nouveau firmware pour la PS5 est disponible

La dernière mise à jour notable de la PS5 remonte au mois de juin 2024. Et elle était plutôt importante puisqu'elle a enfin permis l'intégration complète de Discord. Maintenant, vous pouvez vraiment vous servir de l'application de VoIP et messagerie depuis la console. Il y a une interface et le chat vocal est donc possible sans avoir à faire de manipulation fastidieuse. Un bon point étant donné que cela permet de discuter avec des amis de tous horizons, qu'il soit sur PS5, Xbox Series X|S ou PC par exemple.

Quelques semaines plus tard, voilà que la PS5 accueille une nouvelle version 24.05-09.60.00 qui comporte encore des fonctionnalités inédites. Cela inclut une autre manière d'inviter des personnes à des sessions de jeu, l'ajout d'une commande vocale pour ouvrir les cartes d'action Aide au jeu, ainsi que les habituelles améliorations de performances, de stabilité, des messages et de l'ergonomie de certains écrans. La manette DualSense a également été mise à jour dans certains cas. L'update est disponible sur PS5 et pèse 1,192 Go.

Notes de patch de la version 24.05-09.60.00 PlayStation 5

Vous pouvez inviter d'autres joueurs à des sessions de jeu PS5 en partageant une URL menant à la session en question Pour inviter d'autres joueurs, ouvrez la carte d'action de la session de jeu, puis sélectionnez « Partager le lien ». Ensuite, scannez le code QR avec votre appareil mobile pour partager le lien Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les sessions ouvertes accessibles à tous Cette fonctionnalité sera progressivement disponible pour tous les joueurs d'ici au 24 juillet

La commande vocale permet désormais d'ouvrir les cartes d'action Aide au jeu. Pour ce faire, dites « Show Game Help » (Afficher l'Aide au jeu) Pour le moment, l'option Commande vocale (Aperçu) n'est disponible qu'en anglais pour les joueurs disposant d'un compte pour le PSN enregistré aux États-Unis et au Royaume-Uni

Amélioration des performances et la stabilité du logiciel système

Le logiciel de certaines manettes sans fil DualSense a été mis à jour afin d'améliorer leur stabilité

Amélioration des messages et de l'ergonomie de certains écrans