La période de Summer Game Fest 2024 se clôt doucement après un week-end animé. PlayStation avait ouvert le bal des conférences en amont. Au travers d'un nouveau State of Play, les prochaines grosses attentes du côté du consolier japonais ont défilé pendant une bonne demi-heure. On a également eu quelques aperçus supplémentaires lors de la grande soirée du 7 juin dernier annonçant de jolies choses pour la PS5.

Pour 2024, les nouvelles entrées sur les consoles de Sony s'annoncent fort sympathiques, mais pas aussi fortes que ce que les fans attendent. L'espoir d'un PlayStation Showcase mettant l'accent sur les jeux first-party persiste malgré tout. Même si l'événement doit se confirmer, les derniers bruits de couloir tendent à rassurer quant au lineup à venir sur PS5...!

La PS5 se réserverait pour le moment le plus opportun

Alors que Xbox tacle gentiment son concurrent direct quant à sa politique d'exclusivité, PlayStation cuisine à point ses prochaines productions-maison. C'est du moins ce que laisse entendre un insider qui a déjà fait ses preuves par le passé. Shinobi602, très présent sur les forums de Resetera, avait notamment annoncé avec justesse la date de sortie de Assassin's Creed Shadows. Cette fois, c'est à propos du lineup de la PS5 qu'il réaffirme ses positions.

DualSense et PlayStation 5.

À plusieurs reprises, il a assuré que PlayStation préparait de grosses annonces pour... 2025 ! Repris par un autre internaute sur le forum, il a précisé son propos. D'après les sources qu'il aurait, Sony Interactive Entertainment, l'éditeur donc, réserverait bien ses « jeux firt-party majeurs » pour l'année prochaine.

Cela expliquerait notamment la 'faiblesse' relative des dernières prises de parole de PlayStation. De fait, alors que de très gros jeux exclusifs ont été officialisés, à l'instar de Marvel's Wolverine, ou admis à demi-mots, comme The Last of Us Part III, le fait de voir des jeux développés par des tiers sortir ou s'annoncer sur PS5 peut décevoir les fans, et ce peu importe la qualité d'un Stellar Blade ou l'attrait d'un Phantom Blade 0 par exemple. Maintenant, reste à voir si les prévisions de Shinobi602 seront bien avérées.