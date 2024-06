Tom Warren, journaliste chez The Verge, a récemment publié dans sa newsletter payante des informations révélant que Microsoft travaille sur un remaster de Halo: Combat Evolved. Bien que ce remaster puisse être disponible sur la PS5, Microsoft n'envisage pas de devenir entièrement multiplateforme. C'est quoi cette histoire exactement ?

Un peu de Xbox sur PS5

On le sait, Microsoft explore la possibilité de porter plusieurs jeux sur d'autres plateformes à travers son programme Project Latitude. Les jeux envisagés comprennent Age of Empires II: DE, Age of Mythology: Retold, Senua’s Saga: Hellblade II, Starfield, et Halo: CE Remaster. Cependant, Gears 6 n'a pas encore été pris en considération pour ce programme. Malgré cette ouverture, Microsoft reste attaché à maintenir des exclusivités pour ses consoles Xbox. Tom Warren indique qu'on ne doit pas s'attendre à des annonces majeures concernant Project Latitude lors du prochain showcase de Xbox, où l'accent sera principalement mis sur les jeux dédiés à la plateforme Xbox. Vous pouvez donc oublier d'en savoir plus pour le Summer Game Fest.

En ce qui concerne les sorties prévues, Starfield devrait lancer son DLC Shattered Space en septembre, tandis qu'Avowed vise une sortie en novembre. Towerborne pourrait être disponible en accès anticipé, et des titres comme South of Midnight et Fable sont potentiellement prévus pour 2025. Rien n'indique pour le moment que Avowed puisse sortir sur PS5 un jour.

Cette stratégie d'ouverture partielle de Microsoft reflète une approche pragmatique et réfléchie. En choisissant de porter certains jeux sur d'autres plateformes tout en conservant des exclusivités, Microsoft peut toucher un public plus large sans diluer la valeur de sa propre plateforme. Cette méthode au cas par cas permet également à l'entreprise de tester les eaux du multiplateforme sans s'engager pleinement dans cette direction. Mine de rien, petit à petit la Guerre des Consoles est en train de ralentir. Et c'est tant mieux.