Certains d'entre vous ont probablement déjà brassé toutes les nouvelles sorties de 2023. Cela demande un bel investissement, mais c'est possible. Si c'est le cas, il va maintenant falloir se tourner vers d'autres productions plus anciennes. Et justement, un certain studio a pensé à vous, puisqu'une licence iconique vient de débarquer sur PS5 et Xbox Series. Deux jeux sont disponibles, et ils promettent de vivre des parties déjantées.

La PS5 accueille une franchise de choix

C'est officiel, Hotline Miami 1 et 2 débarquent sur les dernières consoles de Sony et de Microsoft en version native. Un trailer détonnant est là pour annoncer l'excellente nouvelle, et c'est un régal pour les yeux. Il est difficile d'être passé à côté de la franchise tant elle est populaire. Bon nombre de joueurs connaissent au moins de nom Hotline Miami. Le premier jeu fête d'ailleurs ses 11 ans, et c'est une bonne manière de les célébrer. La PS5 et la Xbox Series peuvent donc se vanter d'accueillir ces petits bijoux. Mais alors, qu'est-ce qui vous attend ?

Si vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam la licence, sachez qu'il existe un mot pour la décrire : nerveuse. On incarne un tueur à gages opérant à Miami dans les années 80. Le but est grossièrement de « nettoyer » des bâtiments qui abritent les ennemis de la mafia. Pour y parvenir, tous les moyens sont bons, et vous n'êtes pas là pour être discrets. Sortez les mitraillettes, les fusils à pompe et la batte de baseball, car vous allez en avoir besoin. Ces aventures en 2D sont explosives, l'action est jouissive, bref, ce sont des jeux idéals pour ceux qui cherchent à obtenir leur dose d'adrénaline. Et maintenant, on peut en profiter sur PS5 et Xbox Series. La compilation Hotline Miami Collection est maintenant disponible sur les boutiques des constructeurs au prix de 19,99€. Si pour une raison obscure vous souhaitez les acheter individuellement, vous pouvez obtenir le premier épiside pour 9,99€ et le second pour 14,99€.

Un autre titre populaire sur la console

Hotline Miami n'est pas la seule franchise à avoir intégré les rangs de la PS5. En effet, le jeu en ligne Roblox a également rejoint l'écurie PlayStation le 10 octobre dernier. Le titre est jouable gratuitement, même si on note la présence d'achats in-game. Par contre, nous n'avons pas affaire à une version PS5 native, comme c'est le cas pour les jeux de Dennaton Games. En vérité, c'est seulement l'édition PS4 qui tourne en mode rétrocompatibilité. Cela étant, Roblox dispose tout de même des fonctionnalités de la machine next gen, comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la DualSense.