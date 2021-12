Après s'être copieusement ramassé avec Destruction AllStars, leur premier jeu exclusif à la PlayStation 5, les liverpuldiens de Lucid Games semblent déjà avoir remis le couvert, et travailleraient depuis pus d'un an sur un nouveau titre, tout aussi exclusif.

Road to PS5

En effet, le profil LinkedIn de l'ancien designer chargé du debuggage Drew Williams-Rostron précise qu'il occupe depuis le mois d'août 2020 de nouvelles fonctions au sein de Lucid Games :

Depuis août 2020 : Game designer technique sur un projet first-party vitrine non-annoncé pour la PlayStation 5.

Le terme "vitrine" titillera évidemment a curiosité de certains joueurs, qui ne manqueront pas de se demander quel titre PS5 aurait pu être confié au studio britannique.

Rappelons qu'en septembre dernier, certains affirmaient que Lucid Games travaillait sur le retour de la série Twisted Metal, qui pourrait donc faire son retour sur PlayStation 5. Selon les informations de Video Game Chronicle, Sony Interactive Entertainment aurait même déjà opté pour le modèle très en vogue du free to play, et ce "New Twisted Metal" sera donc vraisemblablement accessible à tous les joueurs équipés d'une PlayStation 5. Il se trouve que Destruction AllStars avait lui aussi été proposé gratuitement, alors qu'il s'entendait au départ comme un jeu tout à fait classique, facturé comme il se doit.

Engagez-vous qu'ils disaient

En attendant l'annonce en bonne et due forme de cette "nouvelle vitrine de la PS5", les liverpuldiens recrutent à tout va, et les offres proposées pourraient apporter un peu de crédit à la thèse Twisted Metal, puisque ces dernières mentionnent aussi bien la dimension multijoueur que la présence d'un monde ouvert :

Comme par un fait exprès, le studio vient d'annoncer l'arrivée d'une grosse mise à jour de Destruction AllStars : les joueurs qui n'ont pas encore lâché l'affaire profiteront dès le mois de janvier de nouveaux menus (parfaitement), mais également d'un rééquilibrage dans l'utilisation des capacités de chaque véhicule. Pour les autres, il ne vous reste plus qu'à nous faire part de vos envies les lus folles dans les commentaires ci-dessous !