La nouvelle PS5 surprenante et assez originale continue de faire parler d’elle. Plusieurs rumeurs crédibles, lancées par l’insider Tom Henderson, bien renseigné sur la marque, affirment en effet qu’un modèle inédit sera commercialisé d’ici septembre 2023. Sa particularité : il contiendrait un disque lecteur blu-ray amovible. Une petite originalité, qui fait une nouvelle fois l’objet de quelques indiscrétions.

Pas de gros changements pour la nouvelle PS5 ?

On attendait une annonce en fanfare au CES 2023, il faudra finalement attendre un peu plus longtemps. Selon les sources d’Insider Gaming, Sony lancera plus tard dans l’année une nouvelle PS5 avec un disque lecteur blu-ray amovible. La machine serait déjà entre les mains des développeurs et les premiers retours seraient unanimes : elle « fonctionne à merveille ». Plusieurs informations sont connues à son sujet depuis quelques temps désormais. On sait par exemple qu’elle n’est ni une PS5 Slim, ni une PS5 Pro. Elle serait vendue sous l’appellation du châssis D avec un design identique à ce que l’on trouve actuellement sur le marché.

Entre d’autres termes, elle devrait avoir une apparence similaire à la PS5 Digitale, sauf qu’il sera enfin possible d’y greffer un lecteur blu-ray qui sera vendu séparément. Mais sera-t-il compatible avec l’ancien modèle qui en est dénué ? Tom Henderson a indiqué ce vendredi 13 janvier 2023 que ce ne sera visiblement pas le cas. « Le lecteur ne sera probablement pas compatible avec la version Digitale actuelle » a-t-il tweeté. Par ailleurs, il ne faudra pas s’attendre à de gros changements du côté hardware. L’insider confirme qu’il n’y aura pas de modifications majeures de ce côté et qu’il s’agirait davantage d’une révision de la PlayStation 5 avec une petite originalité.

Un leak qui déçoit déjà les joueurs

Sur la Toile, ce nouveau leak fait déjà jaser. Beaucoup de possesseurs de la PS5 Digitale, qui rappelons-le était plus facile à se procurer que son homologue, espéraient que le lecteur de disque vendu séparément soit compatible avec leurs machines. Ils voient déjà dans cette possible décision un geste anti-commercial de la part de Sony, qui pénalise ceux qui se sont tournés vers une solution de secours alors que la pénurie de PlayStation 5 sévissait encore.

Il faudra évidemment attendre une communication officielle de l’éditeur japonais avant de s’emballer, mais si le lecteur vient réellement à être disponible à l’achat individuel sans être compatible avec les PS5 Digitales, ça risque fortement de faire jaser. Affaire à suivre…