Malgré le colossal et historique échec de Concord, débranché seulement deux semaines après sa sortie, la PS5 attend encore un autre gros jeu-service similaire en guise d'exclusivité console. Mais alors que la situation n'est pas au beau fixe au sein de son studio, certains employés avaient visiblement besoin d'extérioriser certaines choses. Et ça ne sent pas très bon pour l'avenir de ce titre déjà repoussé à plusieurs reprises.

La PS5 se préparerait-t-elle à un autre Marathon vers le bide ?

En plus de continuer son travail sur Destiny 2, Bungie développe en coulisses un retour à ses premiers amours avec Marathon, a priori attendu courant 2025 sur PC et PS5. Rappelons que le talentueux studio a récemment essuyé le coup d'une vague de licenciements. Le moral en son sein ne semble donc pas au beau fixe, et certains développeurs en avaient visiblement gros sur le cœur. Ils ont ainsi contacté Paul Tassi chez Forbes et partagé plus de détails sur ce jeu-service multi en vue FPS, avec des soupçons de hero-shooter. Quelqu'un a dit une formule similaire à Concord ?

Le titre à venir sur PC et PS5 serait d'ailleurs, comme Concord, mis sur le marché au prix de 40 euros, en comptant en supplément un Battle Pass et une boutique en jeu. Son développement serait apparemment trop avancé pour rétropédaler vers un modèle free to play. Il s'agirait en tout cas d'un autre hero-shooter, avec différents personnages dotés de leurs propres caractéristiques et compétences. Nous devrions pouvoir les faire évoluer via des arbres de talents, des bonus passifs et des implants. Il serait également question de récupérer des armes et autres butins durant les matchs, que nous pourrons aussi améliorer.

Le tout affichera une direction artistique très typée science-fiction futuriste, comme vu dans le trailer d'annonce de Marathon partagé l'année dernière. Après de nombreux reports, le titre arriverait en tout cas courant 2025 sur PC et PS5, avec une présentation en bonne et due forme qui devrait se tenir au printemps. Alors que l'échec de Concord est encore bien frais dans les esprits, cette exclusivité console PS5 de Bungie connaîtra-t-elle un sort plus heureux ? C'est du moins tout ce que l'on souhaite à ce talentueux studio montrant dernièrement d'inquiétants signes de mauvaise santé.

Source : Forbes