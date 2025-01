Après le spectaculairement désastreux crash de Concord, la stratégie de PlayStation initiée notamment par Jim Ryan autour des jeux-services a pris du sérieux plomb dans l'aile. Ces derniers temps, la branche gaming de Sony annule à tour de bras de nombreux titres de ce genre développés en exclusivité console pour la PS5. Deux d'entre eux refont d'ailleurs parler d'eux via une massive vague de leaks.

Deux jeux-services exclusifs à la PS5 momentanément déterrés via des leaks

Après, entre autres exemples, le succès absolument planétaire de Fortnite d'Epic Games, beaucoup ont vu dans les jeux-services le nouvel Eldorado pour l'industrie du jeu vidéo. Parmi ceux-ci, l'ancien PDG de PlayStation, Jim Ryan, a voulu mettre le paquet sur les exclusivités console PS4/PS5 basées sur ce modèle économique. Depuis, cette stratégie semble avoir montré ses limites, avec l'échec total d'un Concord s'étant vendu à seulement une vingtaine de milliers d'exemplaires vendus, pour un coût de développement estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Depuis le départ de Jim Ryan, et plus encore après le traumatisme Concord, les annulations récentes de tels projets (dont un jeu-service God of War) sont légion.

Tel est le cas des deux jeux qui nous intéressent ici, leakés par un ancien artiste en chef travaillant pour Firesprite. Pour l'heure, ce studio appartenant à PlayStation travaillerait sur un nouveau jeu d'horreur exclusif à la PS5, qui pourrait bien être le fameux Until Dawn 2. Avant cela, le studio travaillait sur deux autres titres sous Unreal Engine 5, aujourd'hui annulés. Le premier était un jeu-service dans un univers post-apocalyptique, potentiellement en lien avec la licence Twisted Metal. Le second était quant à lui un Battle Royale dans un univers typé science-fiction.

Les leaks de ces deux jeux à destination de la PS5 nous présentent ainsi des concept arts d'armes et d'équipements imaginés pour ces derniers. S'agissant du premier, on constate bien quelques liens avec Twisted Metal. L'autre évoquait quant à lui plutôt un univers futuriste vibrant et coloré. Ce qui n'est pas sans rappeler un certain Concord. État-il alors question d'étoffer cette franchise mort-née avec, en plus d'un hero-shooter, un Battle Royale ? On ne le saura probablement jamais, puisque ces deux jeux appartiennent désormais au néant.



© Firesprite / PlayStation

Source : The Game Post