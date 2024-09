Concord est sorti le 23 août 2024, et malheureusement, c'est toujours un gros bide. Pour rappel, il s'agit d'un hero shooter à la Overwatch qui a vite été pris en grippe pour plusieurs raisons. Le character design a plutôt déplu et une fois les bêtas dans la nature, les critiques ont davantage porté sur le gameplay et le manque d'originalité. Des points négatifs que la version finale n'a pour l'instant pas su éliminer. Le destin du jeu est peut-être déjà scellé, à l'inverse de celui de cette prochaine exclu PS5.

Une exclu PlayStation prépare déjà son retour sur PS5

Si vous êtes déçus de Concord, mais que vous souhaitez rallumer votre PS5, le nouveau jeu Astro Bot devrait vous redonner le sourire. La petite mascotte bleue et blanche de la Team Asobi veut vous faire décoller pour une aventure plus longue que les précédentes dès le 6 septembre 2024 en exclusivité sur PlayStation 5. Au programme, plus de 80 niveaux, de l'accessibilité pour les plus jeunes et de la difficulté pour les vieux / aguerris, et une grosse dose de nostalgie avec un nouvel hommage à l'histoire de PlayStation. Les robots à sauver dans le jeu PS5 Astro Bot seront nombreux et vous pourrez croiser Abe (Oddworld), Dante (Devil May Cry), Iota (Tearaway) etc.

On vous proposera évidemment le test sur PS5, mais une information de taille a leaké avant la sortie. La liste des trophées d'Astro Bot a été partagée en ligne par le site Exophase. Et le descriptif du trophée Platinum fait une révélation. « J'ai gagné tous les trophées. Bien joué et rendez-vous pour la prochaine aventure d'Astro Bot ». Un leak qui annonce déjà le retour d'une excellente licence donc. Mais entre nous, ça n'a rien d'étonnant. C'est LA licence originale du studio qui s'est déjà imposée dans le catalogue PlayStation. Une cartouche essentielle pour toucher les familles et concurrencer les jeux Mario de Nintendo, donc à moins d'un flop commercial, celle-ci devrait revenir à plusieurs reprises.

