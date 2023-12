Marvel's Spider-Man 2 est sorti le 23 octobre 2023 sur PS5 et a battu tous les records. En seulement 24 heures, Insomniac Games a écoulé plus de 2,5 millions d'exemplaires. Un succès retentissant malgré l'embouteillage des sorties jeux vidéo d'octobre qui montre l'attrait intact de l'homme araignée. Un jeu complet ou un spin-off sur Venom verra peut-être le jour, si le public se fait suffisamment entendre, mais en attendant, le studio continue le développement de Marvel's Wolverine.

Une nouvelle exclu PS5 a leaké avant l'heure

Cette semaine, Insomniac Games a été victime d'un leak. Plusieurs informations sensibles sur les développeurs ou les collaborateurs - comme Yuri Lowenthal qui joue Peter Parker dans les Marvel's Spider-Man -, ont été dérobées et font l'objet d'une demande de rançon. Malgré ce chantage, le responsable de ce piratage a déjà mis en ligne des images de Marvel's Wolverine et a laissé filtré d'autres informations sur les prochains projets PS5 du studio.

Si l'on en croit de nouveaux documents, Insomniac Games serait sur trois jeux PS5 : RCE, Marvel's Spider-Man 3... et un projet Spider-Verse. Ce dernier est d'ailleurs mentionné à deux reprises sous cette dénomination. Est-ce vraiment possible ? Ce serait une belle surprise, mais pas vraiment étonnant. Dans Marvel's Spider-Man 2, il y a la tenue Spider-Verse de Miles Morales qui permet de recréer l'animation si particulière des films d'animation. C'est tellement bien fait qu'un cinéaste de talent a reproduit une scène de Spider-Verse dans MS2.

Et ce n'est pas le seul indice puisque Marvel's Spider-Man 2 a un lien encore plus direct avec Spider-Man : Across the Spider-Verse qu'on vous laisse découvrir. Sur les forums de Reddit, où le leak a été partagé, un utilisateur pense qu'il pourrait s'agit du jeu multijoueur PS5 non annoncé d'Insomniac.

Extrait de Spider-Man : Across the Spider-Verse. Crédits : Sony Pictures.

Des jeux Marvel's Spider-Man 3 et Spider-Verse en développement ?

« Je ne serais pas du tout surpris que le titre multijoueur d'Insomniac soit un jeu Spider-Verse qui nous laisserait créer notre propre homme-araignée. Avec une personnalisation complète du costume et des pouvoirs » (via Reddit). Vu le nombre de Spidey différents, il n'y aurait même pas besoin d'avoir un éditeur de héros. Sur le papier, un jeu PS5 Spider-Verse est plus qu'alléchant étant donné le style visuel des films d'animation. Cependant, la présence de ce nom dans le document fait aussi peut-être référence à tout autre chose, comme un DLC ou autre. En tout cas, pour la théorie d'un soft multi, ça paraît mal engagé. D'après différentes offres d'emploi, le jeu multijoueur d'Insomniac devrait plutôt être une nouvelle franchise, même si rien n'est confirmé à ce stade.

Et qu'en est-il des autres projets prétendument leakés ? Marvel's Spider-Man 3 ne serait vraiment, vraiment pas étonnant vu le succès de la formule. D'autant plus qu'à la fin du deuxième volet et durant une mission secondaire, il y a des pistes et teasings importants pour une suite. RCE est par contre intrigant. Qu'est-ce qui se cache derrière cette abréviation ? Est-ce en rapport avec Ratchet and Clank ? Wait & see...