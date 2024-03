La PS5 entre dans la seconde moitié de son cycle de vie et les derniers résultats n'ont pas été ceux escomptés. Dans son précédent bilan financier, Sony voulait écouler 25 millions de consoles au 31 mars 2025, mais les prévisions ont chuté à 21 millions. Une différence de quatre millions qui s'explique par un frein dans les ventes. Inattendu ? Plutôt oui dans la mesure où, après un démarrage entravé par la pandémie de COVID-19 et la pénurie des semi-conducteurs, la console s'est envolée. Un superbe élan qui a probablement été freiné par la hausse du prix des deux PlayStation 5.

Un leak qui va plaire aux futurs acheteurs de la PS5

Une augmentation de prix, ça ne fait jamais plaisir, surtout en ce moment où le pouvoir d'achat fond comme neige au soleil. Malgré la difficulté rencontré par des millions de personnes à travers le monde, Sony et Microsoft ont fait le choix de revoir à la hausse les tarifs de leurs Xbox Series X|S et PS5. Une stratégie forcément défendue par les actionnaires, mais qui a l'air d'avoir ralenti la dynamique de ventes plus qu'autre chose. Pour éviter une chute drastique, Sony Interactive Entertainment a déjà mis en place des opérations promotionnels temporaires, puisqu'une baisse définitive du prix de la PS5 a été écartée.

Si l'on en croit le très bien informé billbil-kun, une nouvelle promotion pourrait débuter le 18 mars 2024 en France. Dans d'autres pays, comme l'Espagne ou l'Italie, celle-ci est déjà appliquée. Mais attention, elle ne concernerait encore une fois que la PS5 standard avec lecteur blu-ray 4K. D'après l'internaute, le tarif serait identique à celui de la précédente réduction, soit 75 euros. « C’est donc la même remise qu’en février qui serait de retour pour ce mois de mars 2024. La PS5 Slim dans sa version Standard (avec lecteur de disques) bénéficierait ainsi d’une remise immédiate de 75 euros dans toute l’Europe. Son prix final serait donc de 474,99 euros » (via Dealabs).

La nouvelle version de PS5 (crédits : Amazon).

Une baisse de prix avec des packs inédits ?

Dans son article, billbil-kun fait un tour d'horizon des revendeurs européens, et il apparaît que la console pourrait bénéficier de cette remise, même dans le cadre de bundles. En Allemagne, Gamestop a déjà mis en ligne la fiche pour un pack PS5 avec Alone in the Dark Remake pour 479,99€. Ce qui ferait que le jeu serait quasiment offert, étant donné que la machine devrait coûter, seule, 479,99€. En revanche, aucune mention d'éventuels bundles pour la France, ni même d'une réduction pour la PlayStation Édition numérique. La version sans lecteur de disque qui vise essentiellement les joueuses et joueurs qui achètent tous leurs contenus en dématérialisé. Moralité, en attendant de voir si l'informateur a encore eu la bonne information en avant-première, évitez de craquer pour une PS5 ce week-end.