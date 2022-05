Un an après la sortie de la console, Sony lance le premier pack PS5 officiel. L'idéal pour obtenir son précieux et une exclusivité récente très acclamée à un prix plus doux.

Après de nouvelles façades, place au premier pack officiel de la PS5. Depuis le lancement de sa console nouvelle génération, Sony s’est contenté de distribuer son nouveau bébé seul. La bête est bien vendue en pack parfois chez certains revendeurs, avec une tonne d’accessoires, des manettes et des jeux histoire de faire gonfler le prix de vente, mais rien d’officiel jusque-là. Du moins jusqu’à maintenant.

Un pack PS5 avec Horizon Forbidden West

Sony vient s'apprête à lancer aux États-Unis son tout premier pack PS5, qui s’accompagne de l’une des plus grosses exclusivités PlayStation depuis les débuts de la console : Horizon Forbidden West. Ce pack a d’abord fait ses débuts la semaine dernière au Royaume-Uni, dans un premier temps via le PlayStation Direct, puis chez les revendeurs traditionnels.

Le prix de ce pack PS5 + Horizon ? Le bundle est actuellement vendu dans les magasins britanniques à 409,99 £ pour le PS5 Digitale et 499,99 £ pour la PS5 Standard. Cela représente une réduction de 20 £ par rapport à l’achat séparé de la console et du jeu. On ne sait pas encore quel sera le tarif appliqué aux États-Unis, ni s’il arrivera en Europe. On se doute bien que oui, mais il faudra tout de même attendre une confirmation de Sony pour en connaître le prix.