Une nouvelle PS5 surprenante et pour le moins originale devrait être commercialisée l'année prochaine. Son annonce officielle serait en revanche pour bientôt et on a une petite idée de quand.

La pénurie de PS5 bientôt derrière elle, Sony peut se concentrer sur ses futurs modèles. Si les rumeurs autour d’une PS5 Pro se font persistantes, c’est un modèle plus surprenant qui s’est révélé avant l’heure. Cette nouvelle mouture de la console nouvelle génération refait encore parler d’elle et son annonce devrait être pour très bientôt.

La nouvelle PS5 surprenante bientôt annoncée

Une toute nouvelle PS5 arriverait et elle serait pour le moins originale. Comme l’avait révélé Tom Henderson (via Insider Gaming)il y a quelques mois maintenant, Sony compte commercialiser d’ici septembre 2023 une console avec un disque lecteur blu-ray amovible. Selon les dernières informations de l’insider, ce modèle « fonctionne à merveille » et devrait être annoncé très bientôt. Tout semble donc pointer vers une annonce lors du CES 2023 où Sony tiendra une conférence le 4 janvier 2023 à 2 heures du matin, heure française.

On rappelle que cette PS5 Slim n’en sera pas vraiment une. Elle remplacera en réalité les châssis existants (A, B et C) et sera vendue sous l’appellation du châssis D. Le design de la console devrait rester sensiblement identique à ce qu’il y a déjà sur le marché, et la particularité de son disque externe qui sera branché à l’arrière de la console via USB-C ne devrait pas jurer avec l'esthétique de la console. En d’autres termes, elle pourrait prendre l’apparence d’une PS5 Digital Edition mais avec la possibilité d’y greffer un lecteur blu-ray. Selon les sources fiables du leaker, cette PS5 d’un nouveau genre sera vendue dans un pack en solo ou dans un bundle comprenant le disque externe, qui sera tout de même disponible à l’achat individuel au cas où le lecteur viendrait à rendre l’âme.