La PS5 a amélioré ses stocks. Sony sort le grand jeu pour faire savoir aux intéressés que sa console est désormais plus facile à trouver avec un excellent spot publicitaire.

Enfin la fin du calvaire. Plus de deux ans après sa sortie, la PS5 était toujours aussi difficile à trouver. La situation s’est depuis peu améliorée, avec du stock récurrent lors des périodes de fêtes et miracle, certains joueurs en ont même vues exposées dans des magasins. Ce n’était que le début.

La PS5 plus facile à trouver

La pénurie de la PS5 c’est bientôt fini. Sony avait récemment annoncé que les problèmes d'approvisionnement appartiendraient prochainement au passé, c’est désormais acté. L’éditeur japonais est parvenu à livrer assez de consoles pour la période de Noël, à tel point que le mois de décembre a été le plus important jamais enregistré pour la PlayStation 5 en termes de ventes. PlayStation annonce dans un communiqué de presse que sa console nouvelle génération sera désormais plus facile à trouver.

À tous nos fans : merci pour votre patience lorsque nous faisions face à une demande sans précédent pour la PS5 dans un contexte mondial compliqué. Vous devriez à présent pouvoir vous procurer des consoles PS5 plus facilement chez nos revendeurs. Si vous habitez aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg, n’hésitez pas à vous rendre sur PlayStation Direct pour acheter la console et ses accessoires directement sur notre site officiel. Ces produits sont également disponibles dans les boutiques participantes de vos pays.

Une nouvelle publicité avec Marvel's Spider-Man 2 et FF16

Sony sort par ailleurs le grand jeu pour le faire savoir. Ce weekend, une publicité de Marvel’s Spider-Man 2 a été diffusée sur ESPN à l'occasion d’un match important. L’Homme Araignée n’est pas le seul à avoir le droit à un trailer en live action. Pour célébrer l'augmentation du stock de la PlayStation 5, Sony lance sa campagne marketing « Live from PS5 ». Un spot publicitaire impressionnant où l’on peut découvrir un Ifrit de Final Fantasy 16 plus vrai que nature, ou une Aloy en plein cœur d’une Californie où la nature a repris ses droits, tandis que Kratos et Atreus font un bref passage éclair.

« Dans les semaines à venir, restez attentifs, gardez l'œil ouvert, entre autres, sur nos réseaux sociaux pour découvrir ces célébrations des jeux PS5 préférés des fans. Vous y découvrirez même du contenu posté par des créateurs populaires sur les réseaux et des actus provenant de l’univers PS5. », explique PlayStation dans son communiqué de presse.