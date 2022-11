Le retour en stock de la PS5 et les joueurs qui sont prêts à attendre plutôt que de dépenser des sommes astronomiques ont-ils enfin eu raison des scalpers ?

Presque deux ans après sa sortie, à quelques heures près, acheter une PS5 semble plus facile. En plus de stocks PlayStation 5 plus importants, Sony a mis en place un système de réservation sur sa propre boutique. Ces deux éléments semblent ralentir l'intérêt des scalpers.

La fin des PS5 qui coûte un bras ?

Le business lié à l'achat et revente de PS5 est-il en train de s'effondrer ? La société Netacea, qui est spécialisée dans la détection de bots, a publié un rapport pour mettre en lumière les produits très convoités par les spéculateurs - dont l’État fait partie.

La PlayStation 5 est toujours une cible de premier choix pour les scalpers, mais pas autant qu'à l'époque de la sortie ou même qu'il y a quelques mois. La console de Sony a quitté le top 3 des préférences des bots.

C'est la première fois que la PS5 ne figure pas dans le top 3 de notre classement, ce qui reflète la légère réduction des bots ciblant la console en raison de l'augmentation des stocks. Cependant, sa valeur de revente est restée stable, avec une baisse de seulement 2% depuis le dernier trimestre. Netacea (via VGC).

L'augmentation des livraisons ont donc fait du bien, même si tout n'est pas réglé et que certains continuent d'afficher malheureusement des prix fous.

Pour information, voici le top 5 des produits visés par les bots :