Plus de deux ans après sa sortie, la PlayStation 5 se fait toujours aussi rare. S’il y a du mieux, nombreux sont encore les joueurs qui peinent à trouver leur précieux. Quelques drops sont tout de même présents toutes les semaines, mais c’est encore par moments la guerre pour obtenir sa console. Selon Sony en revanche, vous allez bientôt pouvoir ranger les armes. La pénurie de PS5, c’est bientôt fini.

La pénurie de PS5 bientôt terminée

Sony va sortir le grand jeu pour les fêtes de fin d’année. A l’occasion des PlayStation Partner Awards au Japon, Jim Ryan a fait un point sur la situation des stocks de la PS5. L’homme à la tête de la marque japonaise s’est excusé pour les problèmes d’approvisionnement depuis le lancement de la console il y a deux ans déjà. Une pénurie qui sera visiblement derrière Sony dès l’année prochaine si l’on en croit ses propos.

Nous aimerions annoncer que nous avons résolu les problèmes d'approvisionnement de la PS5 sur le long terme et nous serons en mesure de livrer les consommateurs japonais et asiatiques pour la saison des fêtes et jusqu’en 2023. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et apprécions grandement votre compréhension et votre coopération.

S’il n’est fait mention que de l’Asie et du Japon, les autres territoires devraient aussi être concernés puisqu’il évoque les problèmes de stock et leur source dans leur ensemble. Si d’autres pays sont bel et bien concernés par cette amélioration, Sony devrait communiquer plus globalement sur le sujet sous peu. Si tout va bien, il devrait donc y avoir assez de PS5 pour qu’un maximum de joueurs aient une console sous le sapin. On se rappelle que la firme japonaise avait mis les bouchées doubles l’année dernière juste avant les périodes de fêtes juste à temps avant les achats de Noël.