Repéré par Gamerant, Sony aurait mis à jour l’un de ses brevets suggérant qu’il serait en train de plancher sur un tout nouveau système permettant de jouer aux jeux PS5 sur n'importe quel support, comme Microsoft avec sa fameuse politique Xbox Everywhere.

PS5 Everywhere

Alors que dernièrement, c’est Microsoft qui cherche à copier la concurrence, cette fois, c’est Sony qui chercherait à grappiller du terrain sur le marché de son adversaire. D’après le dernier brevet en date, le constructeur serait en train de préparer une grosse surprise pour ses joueurs en développant un « dispositif d’intercommunication pour les jeux en streaming (Cloud) ». Sur le papier, ce système devrait permettre aux joueurs de lancer leurs jeux à partir d’écrans connectés compatibles, comme certains téléviseurs par exemple. Une fonctionnalité identique à ce que l’on retrouve chez Xbox avec l’application Xbox Cloud Gaming disponible sur les TV Samsung.

Via Gamerant

Le retour du PlayStation Now ?

L’objectif ici serait donc d’étendre le parc de joueurs en proposant un catalogue de jeux en streaming directement sur les TV et autres écrans compatibles, sans avoir besoin de PS5. Ce qui est étonnant en revanche, c’est que Sony fait une nouvelle fois mention au PlayStation Now, ce qui suggère que le brevet n’est pas nouveau, mais bel et bien renouvelé. Le PlayStaiton Now a en effet été supprimé suite à la refonte des abonnements PS Plus et il serait étonnant de le voir revenir tel qu'il l'était avant.

Comme d’habitude, un dépôt de brevet ou un renouvellement ne veut pas nécessairement dire que la fonctionnalité arrivera dans un avenir proche, ça ne garantit même pas qu'elle verra le jour. Ça permet néanmoins d’avoir une idée de ce qui se trame chez le constructeur et témoigne de sa volonté d’étendre son offre au-delà de son simple écosystème propriétaire, comme le fait Microsoft avec sa marque Xbox. Les deux géant n'ont pas fini de se battre.