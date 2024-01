Xbox Series vs PS5, Microsoft vs Sony… la guéguerre des machines, des entreprises et des fans, on la connaît. Mais plus ça va, plus la frontière s’estompe. Il y a encore quelques années, il était totalement impossible de jouer avec un joueur de l’équipe adverse. Mais grâce à la démocratisation du cross-plateforme, c’est désormais terminé (en grande partie). Les jeux sont également de moins en moins exclusifs et finissent bien souvent, à minima, par atterrir sur PC. Xbox en a d’ailleurs fait son fer de lance, en ayant pour objectif de mettre sa patte partout, sur toutes les plateformes… même chez PlayStation.

Microsoft vs Sony... mais pas trop

Et c’est ce qui va arriver de toute manière. Xbox a racheté Activision Blizzard avec toutes ses licences comme Call of Duty et le célèbre FPS ne va certainement pas quitter PlayStation. C'est d'ailleurs l'une des clause que Microsoft devra impérativement respecter. Minecraft est également devenu un jeu Xbox depuis des années. Et ça ne l'empêche pas de cartonner sur PlayStation, et ce ne sont que deux petits exemples. Les deux géants se tapent dessus, mais marchent bien main dans la main, pas le choix.

D’ailleurs il est très probable que ce partenariat se renforce prochainement. D’après de très nombreux bruits de couloir, Xbox pourrait bien publier plusieurs de ses plus grosses exclusivités sur PS5.

Deux couleurs, deux logos, deux camps.

Deux énormes exclus Xbox bientôt sur PS5 ?

D’après plusieurs sources très sérieuses, dont un certain Jeff Grubb, Sea of Thieves et Hi-Fi Rush pourraient bien débarquer sur PS5 prochainement. Sea of Thieves est un jeu multijoueur développé par RARE, un studio notamment connu pour avoir donné naissance à de sacrées pépites comme Goldeneye (N64), Banjo-Kazooie, quelques jeux Donkey Kong (N64) ou encore Perfect Dark Zero (pour ne citer qu’eux). Le jeu fait partie de ces titres ultra ambitieux au lancement désastreux. Mais qui ont grandement réussi à rattraper le coup. Le jeu est désormais joué, apprécié et bien suivi.

Hi-Fi Rush quant à lui est déjà pressenti pour débarquer sur Nintendo Switch. Le jeu est sorti l’année dernière à la surprise générale. Développé par Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo), le jeu nous propose d’incarner un jeune musicien qui part à l’assaut d’une megacorpo peu scrupuleuse. Un jeu extrêmement dynamique et percutant qui a d’ailleurs été récompensé aux Game Awards 2023.

Sea of Thieves à gauche, Hi-Fi Rush à droite. On vous retrouve sur PS5 prochainement ?

Un rapprochement pas si étonnant finalement, bientôt la fin de la guerre des consoles ?

Voir débarquer ces deux titres sur PlayStation est peut-être surprenant au premier abord, mais finalement pas tant que ça. La récente guéguerre entre les deux entités a peut-être fini par les rapprocher en interne, et de nouveaux partenariats pourraient certainement se développer. Pour rappel, Xbox mise également sur une politique d’expansion à grande échelle, son objectif est clair : être présent absolument partout, « Xbox Everywhere ». Les rachats à la chaîne presque agressifs de la firme lui ont permis de mettre la main sur une quantité astronomique de licences fortes.

Une occasion en or pour faire plier ses concurrents et se faire une place sur leur plateforme comme si de rien n’était. Nintendo n'est pas contre et a déjà accueilli plusieurs jeux exclusifs comme les Ori notamment. Le parc PlayStation reste énorme et beaucoup de joueurs seraient certainement intéressés à l’idée de prendre le large à bord d’un bateau pirate ou de se battre au rythme d’une musique endiablée. Reste maintenant à voir si ce sera réellement possible et surtout, plus intéressant, si d’autres jeux Xbox débarqueront eux aussi dans les mois ou années à venir.

Franchement de toute façon, il y en a marre de cette guerre des consoles non ?