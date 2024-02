A l’occasion de son dernier State of Play, Sony a su créer la surprise en annonçant la disponibilité immédiate d’un jeu gratuit : Silent Hill: The Short Message. Une expérience sur laquelle se sont rués tous les amoureux du genre, et ce sera sans doute le cas de ce prochain free-to-play qui a confirmé sa venue sur PS5.

Zenless Zone Zero confirmé sur PS5

HoYoverse nous a habitués à la réussite avec ses différents jeux. D’abord, avec Honkai Impact qui a eu un succès notable en Asie, mais surtout avec Genshin Impact qui a révolutionné le gacha dans le monde entier. On parle même maintenant de Genshin-like pour parler du genre. Plus récemment, le studio a prouvé que ce n’était pas qu’un coup de chance avec Honkai Star Rail. Le soft a gagné le prix du meilleur jeu mobile de l’année aux Game Awards de 2023 comme Genshin l’année précédente. Maintenant, c’est au tour d’un tout nouveau jeu de prendre le relais et il arrive sur PS5, c'est confirmé et toujours gratuitement, free-to-play oblige.

Cette fois-ci, après la fantasy de Genshin et le futurisme des jeux Honkai, Hoyoverse nous propose un environnement urbain post-apocalyptique avec Zenless Zone Zero. L’ancien monde a été décimé par une catastrophe naturelle et toutes les villes ne sont plus que des Hollows, des zones en ruine infestées de créatures mystérieuses. Heureusement, une cité a réussi à survivre et à prospérer dans cet univers hostile : New Eridu. Cependant, pour continuer d’exister et de se développer, les habitants ont besoin de ressources précieuses provenant des Hollows. C’est là que vous intervenez, vous incarnez un Proxy, les seules personnes habilitées à se rendre dans ces vestiges d’une autre époque.

Un gameplay à la Hoyoverse

Ce prochain jeu gratuit PS5 prend alors la forme d’un action-RPG d’aventure où votre but sera de subvenir aux besoins de New Eridu sous les ordres d’un agent. Évidemment, gacha oblige, votre équipe se constitue de plusieurs Proxy qui allieront leurs puissances pour vaincre la menace qui rôde dans les différents décombres. Côté gameplay, c’est aussi de cette façon que cela se présente : il faudra créer une synergie entre les compétences de vos personnages pour en tirer le plus de puissance possible. Les combats seront également centrés sur l’esquive et le timing.

Les explorations ne tourneront pas seulement autour des affrontements puisqu’il sera aussi possible de trouver des secrets dans des maps labyrinthiques. On peut imaginer que, comme dans Genshin, certains personnages aient des capacités à utiliser hors combat pour faciliter vos expéditions. De nombreuses activités sont à prévoir aussi dans New Eridu, la dernière ville habitée. Au programme, les développeurs parlent d’un système de réputation auprès des habitants, mais aussi d’objectifs secondaires comme l’acquisition de bonus au vidéoclub par exemple. Nous n’avons cependant pas plus d’informations sur la date de sortie, si ce n’est que Zenless Zone Zero sortira en 2024 sur PS5 et PC.