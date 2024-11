Découvrir de nouveaux jeux sans ressortir le portemonnaie, c’est un peu devenu le rituel du weekend pour les joueurs PC et Xbox. Sauf à quelques rares exceptions, les abonnés au Xbox Game Pass et les utilisateurs Steam peuvent essayer gratuitement des productions récentes comme anciennes, presque systématiquement dans leur intégralité et ce pendant quelques jours. Des titres qui mettent généralement l’accent sur le multijoueurs, même s’il arrive que des productions solo soient à l’honneur. Pour les joueurs PS5 en revanche, c’est plus délicat. Ces essais sont rares, mais cette semaine ils auront eux aussi le droit à leur jeu gratuit du weekend et il est très apprécié par les amateurs du genre.

Un excellent FPS gratuit sur PS5 et PS4 ce weekend

Pas de jaloux cette semaine, avec un essai gratuit disponible pour tout le monde. Pour une fois, les joueurs PlayStation ne sont pas mis de côté et c’est du côté de Focus Entertainment qu’il faut se tourner. Pour promouvoir les changements récents implémentés dans son FPS, l’éditeur français propose à tous les joueurs de découvrir ce qu’Isonzo a dans le ventre. Jusqu’au 18 novembre 2024 à 18h00, le jeu de tir est donc jouable gratuitement sur PS5 et PS4, sans concession. Les joueurs pourront ainsi découvrir Adamello, la toute nouvelle mise à jour conséquente fraîchement débarquée. Elle apporte entre autres une carte emblématique dans le massif alpin Adamello-Presanella et deux nouvelles armes (le Luger d'artillerie et la grenade Petardo Offensivo 'P.O). Le mode temporaire Ascent est également de retour pendant cette période.

Pour rappel, Isonzo est un FPS tactique réaliste assez atypique, puisqu’il met en avant le front italien, assez peu exploité dans l’univers du jeu vidéo. Ce jeu actuellement gratuit sur PS5 et PS4 vous invite donc à aller défendre vos positions au milieu des paysages somptueux du nord de l'Italie en prenant part à des batailles de grande échelle réunissant 48 joueurs. Un titre très apprécié par les amateurs du genre, en attestent les presque 11 000 évaluations positives sur Steam. Si vous voulez voir ce que la version PS5 donne, c’est le moment.

Dans le cas où cet essai gratuit d’Isonzo PS5 ou PS4 vous plaît, votre progression sera conservée. Pour vous faire craquer sur sa version complète, Focus brade le prix du jeu de 67%, son tarif étant affiché à 9,89€ au lieu de 29,99€ sur le PlayStation Store. Envie de tenter l'expérience ? Voici la manipulation à suivre pour profiter de ce weekend gratuit.

Comment y jouer gratuitement sur PS5 ?

Aller sur le PS Store depuis votre console

Se rendre sur la page d'Isonzo

Cliquer sur les trois petits points, se situant juste à côté du bouton « Ajouter au Panier »

Sélectionner « Essai gratuit »

Le téléchargement se lancera automatiquement ensuite.

Comment y jouer gratuitement sur PS4 ?

Aller sur le PlayStation Store depuis votre console

Se rendre sur la page d'Isonzo

Cliquer sur le bouton « Essayer la démo gratuite », se situant juste en-dessous du bouton « Ajouter au Panier »

Le téléchargement de l’essai gratuit se lancera automatiquement

Source : Focus