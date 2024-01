Il arrive parfois que de petits trésors sortent de nulle part. C’est le cas ici sur PS5 avec Interaction Isn’t Explicit, un petit jeu indé totalement gratuit à la direction artistique atypique. Développé par un certain Frank L. Silva et son studio Fears Ahead Studios, ce jeu gratuit se présente comme une œuvre réellement hors du temps, aussi bien visuellement qu'en termes d'expérience.

Un nouveau jeu gratuit sur PS5, une expérience atypique

Interaction Isn’t Explicit est un jeu d’action expérimental qui vient de tomber sur PS5. Ce titre surprenant se joue des codes du jeu vidéo lui-même. Difficile à expliquer dans les faits. On incarnera un personnage à la tête cubique dans un univers noir et blanc semblant avoir été crayonné. Au final de notre court voyage on sera amené à affronter tout un tas d'adversaires en optant pour le corps-à-corps, à l'aide d'un bâton semble t-il, ou en utilisant un pistolet. Il sera même possible de provoquer un ralenti façon "Bullet Time" à la sauce Max Payne ou Superhot. On pourra alors esquiver les projectiles ennemis et enchaîner les adversaires sans leur laisser une seule chance de s'en sortir.

Ce nouveau jeu gratuit PS5 est ultra court, pas bien difficile et offrira quelques trophées (sept au total) ultra faciles à décrocher dans la foulée. Bon, par contre, pas de platine, désolé pour les chasseurs, mais il y a de quoi augmenter un peu son compteur sans trop se fouler. Il n’en reste pas moins une expérience véritablement atypique, un OVNI qui peut également se targuer d’avoir une OST de qualité composée par FRENCH 79, musicien réputé doté d’une vraie patte artistique.

Ce petit jeu surprenant est disponible dès maintenant sur PS5 et c’est totalement gratuit. Pourquoi ne pas tenter l’expérience ? Pour le récupérer c'est simple comme bonjours. Rendez-vous simplement sur la page de Interaction Isn’t Explicit depuis le PlayStation Store, téléchargez-le et le tour est joué. L'installation ne prendra que très peu de temps, c'est un poids plume.