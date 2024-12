Nouveau bon plan pour les joueuses et les joueurs PlayStation 5. Pendant plusieurs jours, un nouveau jeu est mis gratuitement à leur disposition et sans concession.

Découvrir de nouveaux jeux sans dépenser un seul centime est devenu une habitude pour de nombreux joueurs PC et Xbox, surtout pendant le weekend. À quelques exceptions près, les abonnés au Xbox Game Pass et les utilisateurs de Steam peuvent essayer gratuitement des jeux récents ou plus anciens, souvent dans leur intégralité, pendant quelques jours. Ces jeux sont généralement orientés multijoueur, bien que certains titres solo soient aussi proposés. En revanche, les joueurs PS5 n'ont pas cette même chance. Les essais gratuits y sont plus rares, mais cette semaine, ils pourront eux aussi le droit à leur jeu gratuit du weekend.

Un nouveau jeu gratuit sur PS5 jusqu'à la fin de l'année

Il avait eu un mauvais démarrage à son lancement en septembre dernier. Nacon a depuis tenté de rectifier le tir à grand renfort de mise à jour et l’éditeur français veut que vous lui donniez une seconde chance. Pour célébrer les fêtes de fin d’année, Test Drive Unlimited Solar Crown est donc gratuit sur PS5 jusqu’au mardi 31 décembre, à 9h, heure française. Cette version d’essai offre ainsi à l’ensemble des joueurs un accès complet au contenu du jeu, et ce sans aucune restriction pendant toute la durée de l’événement. Ils pourront alors partir explorer l’île de Hong Kong au volant de plusieurs bolides.

Ce sera aussi surtout l’occasion de découvrir les nouveautés de la Saison 2, fraîchement introduite, qui a ajouté une Ibiza à l’échelle 1:1 avec des lieux emblématiques de la capitale, des voitures inédites, un hub social, un rééquilibrage de la difficulté, une IA revisitée et plusieurs autres améliorations. Notez cependant qu’il faudra atteindre le niveau de réputation et choisir un clan pour découvrir cette nouvelle destination. Les joueurs PS5 Pro pourront par ailleurs profiter de la nouvelle résolution améliorée dans ses deux modes graphiques, soit en 1440p à 60 FPS en mode Performance, soit en 2160p Upscaling TAA à 30 FPS en mode Qualité.

Comme toujours, les données sauvegardées seront conservées sur votre PS5 et automatiquement transférées en cas d’achat de la version complète. Ça tombe bien, puisque l’édition Gold de Test Drive Unlimited Solar Crown est actuellement à -40% sur le PS Store, soit à 53,99€ au lieu de 89,99€.