Un jeu ultra populaire, mais très controversé, a finalement été lancé sur PS5 et PS4. Un soft pensé pour les enfants, et désormais les adultes avec des contenus plus spécifiques.

Après avoir refusé pendant des années un soft qui a fait polémique, PlayStation a fini par céder. Rien n'empêche ce jeu apprécié de sortir sur les consoles du constructeur, et d'ailleurs, le lancement a même eu lieu ce mardi 10 octobre 2023. Un titre totalement jouable gratuitement, malgré la présence d'achats in-game, sur PS5 et PS4.

Un nouveau jeu gratuit PS5 et PS4 au carton planétaire

C'est la semaine des jeux gratuits sur PS5 et PS4. Après le lancement du gacha Honkai Star Rail, développé par le studio de Genshin Impact, un véritable phénomène a débarqué comme prévu ce mois-ci. Un titre vieux de plus de 15 ans qui, chaque jour, rassemble des dizaines de millions de joueurs. C'est le jeu en ligne Roblox qui permet de créer un tas d'expériences variées. Des RPG, des Tower Defense, des softs d'horreur, des shooters, du sport ou encore des simulations, les possibilités sont infinies.

« Roblox est l'univers virtuel ultime qui te permet de créer, de partager des expériences avec tes amis et d'être tout ce que tu peux imaginer » (via PlayStation Store). Outre le fait que cette version PS5 soit gratuite, comme toutes les autres, il y a d'autres choses à savoir. D'une part, Roblox est compatible avec la fonctionnalité crossplay, qui vous autorise à interagir avec les joueurs iOS, Android, PC, Xbox Series X|S et Xbox One.

D'autre part, ce n'est pas une version native PS5, mais bien le titre PS4 qui tourne en mode rétrocompatibilité. Ce qui n'empêche pas l'édition PlayStation 5 d'avoir ses propres caractéristiques. Si on observe la fiche Roblox du PS Store, il est indiqué que le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la DualSense sont pris en charge. Si vous avez encore une caméra et une PlayStation 4, l'accessoire peut être utilisé si vous le souhaitez.

Le phénomène Roblox débarque chez PlayStation

Roblox est enfin sur PS5 et PS4, mais ça a pris beaucoup de temps. Pourquoi ? Selon un document qui a fuité dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, le constructeur japonais y était opposé à cause des dérives engendrées par ce phénomène. Un jeu destiné à la base pour les enfants mais qui a été épinglé pour son système économique non adapté à un jeune public, et aussi pour certains contenus qui sont apparus au fil des années. Jeux de hasard, sexe virtuel avec des adultes et bien d'autres choses qui n'avaient tout simplement rien à faire là.

Historiquement, en raison du grand nombre d'enfants qui jouent sur consoles PlayStation, nous avons toujours été très prudents vis-à-vis de choses qui pourraient potentiellement les exploiter. Ces deux dernières années, nous avons cependant réévalué notre politique et nous nous sommes quelque peu assouplis. Nous avons été conservateurs sur le sujet pendant trop longtemps, et sommes en discussions avec les équipes de Roblox. Nous espérons que la situation changera. Via Endgadget.

Des propos qui datent de 2022. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance et la sortie « soudaine » de Roblox sur PS5 et PS4 ? Peut-être les changements apportés sur les contenus adultes. Maintenant, ceux-ci sont pleinement autorisés sur toutes les plateformes. « Désormais, les créateurs pourront proposer des expériences aux utilisateurs de 17 ans et plus, contenant des thèmes et des histoires plus matures comme celles qui sont présentes dans les séries télé et les spectacles comiques ».

Néanmoins, ce n'est pas non plus open bar. Les équipes de Roblox ont mis en place différentes restrictions sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, iOS et Android. Il faut impérativement envoyer une photo de soi, en selfie, et une carte d'identité. Ensuite, les parents peuvent agir sur ce que leurs bambins font avec un contrôle parental. Enfin, les règles de la communauté et de la modération ont été mis à jour afin justement de s'adapter aux contenus plus matures, avec la possibilité de signaler et bloquer les utilisateurs qui iraient beaucoup trop loin.