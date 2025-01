Les chasseurs de trophées sont encore nombreux que ce soit sur PS5 et PS4. Autrefois, cette quête complètement optionnelle n'apportait rien, en dehors de la satisfaction de décrocher le sacro-saint Platine. Mais depuis que Sony a lancé son programme de fidélité PlayStation Stars, cette chasse peut vous permettre d'obtenir des points PS Stars à échanger contre des objets virtuels disponibles dans l'application mobile, voire contre des jeux complets si vous avez cumulé suffisamment de points en jouant et terminant des campagnes. Malgré cela, un grand nombre de joueuses et de joueurs continue cette activité pour le simple plaisir d'agrandir leur collection de trophées.

Un jeu gratuit PS5 et PS5 pour un nouveau trophée Platine facile

Vous êtes à la recherche d'un nouveau trophée Platine facile ? Après Interaction Isn’t Explicit, Puzzle Drop Carnival et AAA Dynamics Scenes, le studio Voices of Forgotten vous offre le jeu The Light in the Darkness sur PS5 et PS4. Un titre sérieux aux vertus éducatives qui se focalise sur l'histoire d'une famille ouvrière juive polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. « La Lumière dans les Ténèbres (The Light in the Darkness) raconte l'histoire d'une famille ouvrière de Juifs polonais en France pendant la Shoah. Il s'agit du premier jeu vidéo à décrire avec précision l'Holocauste, publié gratuitement à des fins éducatives. Notre mission est de relier chaque nouvelle génération aux expériences de ceux qui ont vécu l'une des plus grandes atrocités de l'histoire du monde - l'Holocauste » précise les développeurs.

The Light in the Darkness est un jeu de rôle gratuit sur PS5 et PS4 qui s'articule surtout autour de prise de décisions et de l'exploration, même s'il y a d'autres mini-jeux qui entrent dans l'équation. Outre l'aspect purement vidéoludique, le titre permet d'avoir accès à des archives et des photos pour en savoir plus sur l'une des pires horreurs de l'Histoire qui a pu se produire, mais de manière ludique. Mais il y a un autre élément caché avec ce jeu gratuit, c'est la possibilité d'obtenir un nouveau trophée Platine facile puisque ça ne vous prendra qu'une heure de votre temps pour le débloquer, et qu'il y n'a aucune difficulté particulière. Rendez-vous sur la page PS Store pour le télécharger.

