Quoi de mieux que de jouer gratuitement quand on est passionné ? En restant à l'affût, on peut tout à fait s'amuser sur d'excellents jeux sans dépenser le moindre centime. C'est possible surtout grâce aux offres des boutiques en ligne comme l'Epic Games Store , qui régale les joueurs avec des titres gratuits toutes les semaines. Mais cette fois, c'est au tout des joueurs consoles de pouvoir en profiter, puisqu'un jeu sorti récemment est disponible gratuitement. Avis aux possesseurs de PS5 et Xbox Series, un bon plan se profile pour ce weekend.

Un jeu récent gratuit sur PS5, c'est le moment d'en profiter

Crash Bandicoot a marqué l'ère PS1, devenant une véritable référence du genre et une valeur sûre pour Sony, qui possédait les droits de la série à l'époque. Cette année, Activision a décidé d'innover en lançant Crash Team Rumble, un MOBA en 4v4 assez déroutant, mais qui possède quand même des qualités. Pour le prouver au plus grand nombre, l'éditeur américain et le studio Toys for Bob propose une période d'essai gratuite du jeu du 29 septembre au 2 octobre prochain. De quoi découvrir en profondeur le jeu sur PS5 et Xbox Series, le jeu n'étant pas disponible sur PC.

Vous pourrez profiter du nouveau « party mode » de la saison 2, qui propose de former une équipe de quatre pour enchaîner cinq mini-jeux inédits. Cet essai gratuit donne aussi accès à trois héros - Crash Bandicoot, Coco Bandicoot et Dingodile - ainsi qu'à deux pouvoirs et une nouvelle map en plus des dix autres déjà disponibles dans le MOBA. Précisons que sur PS5, vous n'avez pas besoin d'un abonnement PS Plus pour profiter de ce week-end gratuit, comme c'était le cas au mois d'août.

En revanche, il faut absolument une connexion Internet pour pouvoir jouer, multijoueur oblige. En tout cas, ce serait dommage de passer à côté de cet essai, même si Crash Team Rumble n'a pas particulièrement séduit à sa sortie (67/100 de la presse et 5,7/10 des joueurs sur Metacritic). La série Crash Bandicoot a connu de meilleurs spin-offs, mais à vous de vous faire votre propre avis.