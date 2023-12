Le concept de week-end rime désormais avec jeux gratuits, une tendance de plus en plus courante. Presque chaque semaine, les utilisateurs de Steam et de Xbox Game Pass ont l'opportunité d'essayer gratuitement une ou plusieurs productions, couvrant aussi bien des jeux multijoueurs que solo. De leur côté, les joueurs sur PS5 reçoivent occasionnellement un jeu gratuit le temps d'un week-end. C'est le cas actuellement avec un gros jeu multi.

La PS5 a aussi un jeu gratuit à vous proposer

Il s'agit de... Chivalry 2. Oyez Oyez ! Dans Chivalry 2, un jeu de combat en vue subjective massivement multijoueur, les joueurs sont transportés dans l'ambiance des grandes batailles médiévales dignes des scènes de cinéma. Ils s'engagent dans des luttes épiques, maniant épées et arcs, et prennent part à d'imposants sièges de forteresses. Très clairement si vous aimez les films de Ridley Scott à l'ancienne, c'est un peu le jeu qui est fait pour vous. Difficile de regretter pour votre PS5.

Ce jeu se distingue par ses affrontements d'envergure impliquant jusqu'à 64 combattants. Dans le chaos et la destruction avec l'usage de catapultes, l'incendie de hameaux et la confrontation brutale avec les villageois, le tout sur de vastes terrains de jeu orientés vers des objectifs d'équipe. Les joueurs bénéficient d'une liberté d'action assez remarquable. Pouvant continuer le combat dans un état de blessure grave, accentuant ainsi l'intensité des combats. Combattre avec un bras en moins ? C'est possible. Du moins pendant un laps de temps.

Un jeu fou

D'ailleurs, la dynamique de combat a été peaufinée par rapport au premier jeu. Pour offrir une expérience plus rapide et plus fluide, enrichie de possibilités créatives diverses pour que chaque joueur puisse développer et affiner son style de combat. Les effets sonores et visuels contribuent à créer une expérience immersive, où chaque coup résonne avec un impact profond.

Chivalry 2 a été accueilli positivement par la critique. Notamment pour sa fusion réussie entre des combats dynamiques et un gameplay exigeant des compétences tactiques. La conception et la grandeur des cartes de jeu, souvent comparées à celles de films à grand spectacle, ainsi que l'humour à la Monty Python, ont été particulièrement appréciés. Le jeu offre une variété de styles de jeu grâce à ses différentes classes, bien que certains modes aient été critiqués pour leur manque de moments stratégiques marquants dans les batailles basées sur des objectifs. Sur Gameblog, nous avions adoré lors de notre TEST. Et on lui avait donné la note de 7/10. Depuis, avec la résolution des bugs, le jeu pourrait clairement avoir un peu plus.

Pour récupérer tout ça sur PS5, il faut faire vite. C'est gratuit pour le week-end uniquement.