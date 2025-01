Lorsqu'il s'agit de finir un jeu, il y a plusieurs écoles. Il y a celles et ceux qui vont foncer dans l'histoire principale sans se préoccuper des quêtes annexes, celles et ceux qui vont boucler le scénario ET les missions secondaires, ou encore les plus acharnés qui vont nettoyer de fond en comble un titre pour débloquer tous les trophées. Un passe-temps qui peut même pousser les chasseuses et chasseurs de Platine à acheter des softs uniquement dans ce but. Si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez qu'un nouveau jeu gratuit PS5 est disponible pour un trophée Platine facile.

Un Platine offert sur un plateau d'argent avec ce jeu PS5 gratuit

Il n'est pas rare que les joueurs craquent pour des shovelwares ou des jeux pas spécialement voulus à la base dans les bacs à soldes afin d'agrandir leur collection de trophées Platine. Au milieu de l'été, le PS Store a mis en ligne le jeu gratuit PS5 & PS4 Puzzle Drop Carnival. Un puzzle-game où le but est de remettre les pièces à leur place. On a vu plus compliqué y compris pour le temps nécessaire au déblocage du Platine. En effet, en une dizaine de minutes, l'affaire est normalement pliée et un trophée sera donc ajouter à votre collection.

Vous l'avez terminé ? Un nouveau jeu gratuit PS5 appelé AAA Dynamics Scenes est disponible depuis fin décembre 2024 sur le PlayStation Store. À l'image du précédent titre, il s'agit d'un puzzle-game où l'objectif était de compléter toutes les scènes, parfois sans faire des erreurs, pour donner vie à des images dynamiques qui ont la double fonction d'être également des économiseurs d'écran d'après la description du PS Store. « L'application peut également fonctionner comme un économiseur d'écran affichant la date et l'heure sur les paysages et, d'une simple pression sur un bouton, chaque scène peut se transformer en puzzle, vous offrant ainsi du divertissement ».

Le trophée Platine de ce jeu gratuit PS5, qui est aussi téléchargeable sur PS4, peut tomber après 5 à 6 heures de jeu si vous êtes efficaces. Et ça devrait être encore plus facile puisque des guides existent déjà comme celui de la chaîne YouTube ScorpioOfShadows visible ci-dessous.

Source : PS Store.