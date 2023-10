Les possesseurs de PS5 peuvent télécharger dès à présent un nouveau jeu gratuit. Et une fois n'est pas coutume, il n'y a réellement pas besoin de souscrire à un abonnement quelconque au PS Plus. C'est disponible gratuitement sur le PlayStation Store depuis ce mardi 10 octobre 2023.

Un jeu PS5 gratuit aux visuels très soignés a débarqué

Même si vous n'avez pas l'habitude de jouer aux free to play, impossible de ne pas connaître Genshin Impact - qui est d'ailleurs accessible sur PS5. Un gacha au cel-shading ultra léché et au carton planétaire. Plus de trois ans après sa sortie, les développeurs de miHoYo sont de retour avec Honkai Star Rail. Un nouveau RPG space fantasy, au tour par tour, qui a été lancé en début d'année sur PC, iOS et Android, et qui vient d'apparaître sur le PS Store de la PS5 il y a quelques heures.

Honkai Star Rail se calque sur la formule déjà éprouvée par Genshin Impact en étant offert aux utilisateurs. Et évidemment, pour en retirer des revenus, des microtransactions sont présentes. D'après les retours, celles-ci ne sont pas envahissantes, sauf à partir de l'endgame. Mais avant d'y parvenir, le soft se montre visiblement suffisamment généreux en contenus pour ne pas être frustrant. Lors de son lancement initial, il a été plutôt bien accueilli puisque la note Metacritic est de 80/100 pour la presse. C'est plus modéré pour les joueurs avec 6,5/10. À voir comment la communauté PS5 réagira.

« Honkai : Star Rail est le nouveau RPG de Space fantasy de HoYoverse. Montez à bord de l'Astral Express pour explorer les merveilles infinies de la galaxie, lors d'un voyage plein d'aventures et de rebondissements ». Un voyage dans l'espace en mode Genshin Impact disponible dès maintenant sur PS5.

Crédits : PS Blog.

Le concurrent de Genshin Impact promet de nouveaux contenus

Par rapport à sa sortie PC et mobiles, Honkai Star Rail s'est enrichi au fil de mises à jour. « En plus de proposer les nouvelles zones des Piliers de la création et de l’Ancien site d’essai d’armes, cette mise à jour vous permettra de vous lancer des duels palpitants de Guerres de l’étherium et apportera un nouvel événement à l’Univers simulé, « Plan de l’infini » ! ».

Tout cela est dans la version PS5 et le studio promet de suivre de près son bébé. « Bien sûr, l’histoire de Honkai : Star Rail ne fait que commencer. De nouveaux contenus seront fournis dans les mises à jour du jeu, apportant une toute nouvelle expérience de jeu. Nous souhaitons la bienvenue aux joueurs du monde entier ! Nous les invitons à nous rejoindre dans cette captivante aventure de space fantasy sur PS5 pour devenir les protagonistes de ce voyage épique à la découverte de l’univers infini. d’autres contenus passionnants sont à venir ! ». Alors, tentés par ce concurrent de Genshin Impact ou rebutés par le fait que ce soit un gacha ?