La PS5 est enfin disponible pratiquement partout et à des tarifs « normaux ». Les ventes ne devraient d’ailleurs plus tarder à exploser. Sony de son côté, peaufine encore le système et l'expérience utilisateur de sa console et prévoit une prochaine mise à jour importante avec de grosses fonctionnalités, très attendues pour certaines. Tchat en ligne amélioré, nouveau logiciel pris en charge, option VRR améliorée… le patch touche pratiquement à tout. Notez que cette grosse mise à jour entre dès aujourd'hui en phase de bêta et qu'elle sera disponible pour le plus grand nombre ultérieurement. La date n'a cependant pas encore été donnée. De plus, certaines fonctionnalités peuvent être supprimées et / ou modifiée entre temps.

Discord arrive enfin sur PS5 !

Dans un premier temps, c’est le très attendu logiciel Discord, déjà disponible sur Xbox depuis un bon moment, qui arrivera enfin sur la console de Sony. Avec cette prochaine mise à jour, il sera désormais possible de discuter avec ses amis via Discord directement depuis votre PS5 et interagir avec vos amis, peu importe leur plateforme. Il faudra toutefois penser à bien lier votre compte PSN à votre ID Discord, ou en créer un si ce n’est pas encore fait. En revanche, ça ne semble pas encore parfaitement optimisé puisque si l'on en croit ce qui est dit sur l'article PlayStation Blog, il faudra obligatoire passer par l'application PC ou mobile pour faire fonctionner Discord sur PS5.

- Rejoignez un chat vocal Discord sur votre console PS5 et discuter facilement avec des amis sur la plupart des autres plateformes de jeu. Pour commencer, liez vos comptes Discord et PlayStation Network depuis votre console PS5. - Utilisez l'application Discord sur votre appareil mobile ou votre PC pour lancer un chat vocal Discord sur votre console PS5 (assurez-vous que votre application Discord est mise à jour vers la dernière version). Vous pouvez également laisser vos amis Discord voir quand vous êtes en ligne et à quoi vous jouez. - Remarque : si vous avez déjà associé vos comptes PlayStation Network et Discord pour afficher le jeu auquel vous jouez, vous devrez à nouveau associer vos comptes sur votre console PS5 pour accorder les nouvelles autorisations nécessaires au chat vocal Discord. PlayStation Blog

Exemple d'utilisation de Discord sur PS5 - via PS Blog

Nouvelles fonctionnalités sociales

L'aspect social sera également amélioré grâce à de nouvelles fonctionnalités qui viendront faciliter l'expérience utilisateur sur PS5. Plusieurs raccourcis seront désormais mis en place, permettant notamment de rejoindre un jeu en cours plus aisément, de demander (ou démarrer) un partage d'écran (ou de jeu) en deux clics ou encore voir directement depuis votre HUB ce que font vos amis en temps réel. Le partage de contenu a lui aussi été amélioré et vous pourrez dorénavant télécharger et partager des screenshots ou des vidéos via l'application PlayStation encore plus facilement qu'auparavant.

- Démarrer ou demander un partage d'écran à partir du profil de votre ami. Vous pouvez maintenant envoyer une demande de partage d'écran ou commencer à partager votre écran avec un ami, directement depuis son profil. Sélectionnez simplement la nouvelle icône « Partager l'écran » sur le profil de votre ami pour démarrer une nouvelle session. - Nouvelle icône « Rejoindre le jeu » dans les discussions de groupe. Sur la carte de chat vocal, une icône pouvant être jointe s'affichera pour les membres du groupe jouant à un jeu auquel vous pouvez vous joindre. Vous pouvez rejoindre le jeu directement en sélectionnant le joueur, puis en sélectionnant « Rejoindre le jeu » dans le menu. - Nouvelle vignette « Amis qui jouent ». Dans les hubs de jeu, vous pouvez désormais voir lesquels de vos amis ont le jeu, qui est actuellement en ligne et qui joue actuellement au jeu. En sélectionnant la vignette, vous pouvez voir ce que font vos amis en ce moment, et vous pouvez également accéder aux profils de vos amis, où vous aurez plus d'options d'interaction. - Téléchargez manuellement les captures de jeu sur l'application PlayStation. Vous pouvez désormais sélectionner et télécharger manuellement des captures d'écran ou des extraits de jeu individuels sur PS App depuis votre console PS5, puis les partager facilement sur les réseaux sociaux ou avec vos amis. Cette fonctionnalité complète la fonctionnalité de téléchargement automatique qui existe actuellement sur PS App. PlayStation Blog

Nouvelles options de téléchargement de captures - via PS Blog

Options de jeu et personnalisation du HUB

Cette prochaine mise à jour s'attaquera également à l'expérience utilisateur en vous offrant la possibilité de filtrer et de trier plus efficacement votre bibliothèque de jeu par types et plateformes. Cette fonctionnalité s'appliquera également aux groupes de jeux personnalisés. Le VRR aura quant à lui le droit à quelques options supplémentaires, notamment la prise en charge sur une source en 1440p et une nette amélioration de ses tests, histoire de s'assurer de la stabilité du taux de rafraîchissement avant de se lancer en jeu définitivement. Enfin, de nouveaux réglages vous permettront de précharger un profil pour les jeux multijoueur pour choisir d'office quels paramètres seront appliqués sur les jeux multi que vous lancerez.

- Prise en charge du taux de rafraîchissement variable pour 1440p. Vous pouvez désormais profiter de performances visuelles plus fluides lorsque vous utilisez un écran HDMI 2.1 compatible avec le VRR en 1440p. - Mise à jour aux paramètres du test de sortie 1440p sur PS5, permettant la prise en charge du 1440p pour une plus large gamme d'écrans HDMI. - Améliorations de la bibliothèque de jeux. Vous pouvez désormais également trier et filtrer les jeux lorsque vous les ajoutez à une liste. Vous pouvez également utiliser de nouveaux filtres dans votre bibliothèque pour trouver facilement des jeux PSVR et PSVR2 (dès son lancement). -Préréglages de jeu pour les préférences de session multijoueur. Vous pouvez maintenant définir vos préférences pour gérer ceux qui peuvent rejoindre et / ou qui peuvent inviter d'autres joueurs aux sessions multijoueurs que vous avez créées. PlayStation Blog

Nouvelles options VRR sur PS5 - via PS Blog

Accessibilité et améliorations diverses de la PS5

Enfin, cette importante mise à jour optimisera certaines options déjà disponibles afin de les rendre plus facile à appréhender, comme le transfert de données enregistrées sur PS4 vers votre PS5, ou encore les transfert plus généraux d'une PS5 à une autre. Le lecteur d'écran, qui permet d'assister certains joueurs en donnant des conseils, sera lui aussi mis à jour et amélioré pour devenir plus précis et performant. Enfin, il sera désormais possible de mettre à jour ses manettes DualSense sans obligatoirement les connecter à la PS5. Une connexion sans fil suffira désormais.

-Migration des données enregistrées PS4 vers PS5. Nous vous facilitons l'accès à vos données enregistrées PS4 sur votre console PS5. Maintenant, lorsque vous téléchargez ou installez un jeu PS4 sur votre console PS5, une notification indiquant que les données enregistrées PS4 sont disponibles dans votre espace de stockage Cloud s'affichera. Sélectionnez simplement la notification pour télécharger vos données enregistrées. -Transfert de données PS5 vers PS5. Vous pouvez désormais facilement transférer les données de votre console PS5, y compris les jeux, les données enregistrées, les profils utilisateur, les paramètres, les captures d'écran et les vidéos, vers une autre console PS5 à l'aide d'un réseau Wi-Fi local ou d'un câble LAN. Vous pouvez soit transférer les données lors de la configuration initiale de la console PS5, soit ultérieurement à partir du menu des paramètres. Ce processus ne supprime ni ne modifie les données de votre console PS5 d'origine. -Améliorations du lecteur d'écran. Le lecteur d'écran donne désormais des conseils plus détaillés lors de la navigation dans la console. Il vous indiquera maintenant dans quelle direction vous pouvez vous déplacer à partir des sections actuellement sélectionnées, ainsi que votre position actuelle dans un menu avec plusieurs éléments. De plus, lorsque vous utilisez le lecteur d'écran pour afficher des pages Web, vous verrez désormais des bordures autour de la section lue à haute voix. -Mise à jour du périphérique sans fil pour les manettes DualSense. Vous pouvez maintenant mettre à jour le logiciel de la DualSense avec une connexion sans fil. Si vous rencontrez des difficultés pour mettre à jour le logiciel de la manette, pensez toutefois à la connecter à votre console PS5 à l'aide du câble USB pour la mettre à jour. PlayStation Blog