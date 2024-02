Cette année, la PS5 va accueillir de nombreuses exclusivités en son sein. Vous devez sans doute penser à Rise of the Ronin ou encore Stellar Blade, mais ce ne sont pas les seules. Il y en a une petite exclu qui est d'ores et déjà sortie sur la console. Sa particularité, c'est qu'elle est entièrement gratuite. Donc forcément, elle connaît un gros succès, mais c'est tout à fait logique. Elle appartient à une licence qu'on pourrait seulement qualifier de légendaire. On espère que vous aimez avoir peur.

Silent Hill : The Short Message continue son ascension

Konami a une idée bien en tête : faire revenir sur le devant de la scène la franchise Silent Hill. Les fans attendent ce moment depuis des années, et ils vont en avoir pour leur argent. On a d'abord le remake du deuxième opus, qui a tout de même soulevé quelques inquiétudes lors de sa dernière apparition. Il y a également l'opus baptisé F, qui va se dérouler dans le Japon des années 60, ou Townfall qui est édité par Annapurna. Malheureusement, pour l'instant, ces jeux ne sont pas sortis. Mais pas de panique, car vous pouvez vous retrancher sur un autre titre de la licence qui est arrivé sur PS5.

A ce stade de l'article, vous devez savoir de qui on parle. Il s'agit de Silent Hill : The Short Message. On l'a déjà mentionné à plusieurs reprises ces dernières semaines, mais on revient dessus pour une raison assez simple. Il vient de franchir un nouveau palier sur PS5 qui mérite le coup d'œil. Depuis son arrivée sur le PlayStation Store le 31 janvier dernier, il a accumulé plus de deux millions de téléchargements. On ne mentionne pas de chiffres de ventes, puisqu'il est accessible gratuitement. Malgré son statut, ça reste un score plutôt impressionnant.

Mais alors, qu'est-ce qui attire les joueurs PS5, outre le nom Silent Hill dans le titre ? Eh bien, le postulat de départ est pour le moins intrigant. On incarne Anita, une jeune fille qui a reçu des messages de son ami Maya. Elle fait la grave erreur de suivre les instructions qui lui sont données, ce qui la conduit jusqu'à un immeuble délabré, tristement célèbre pour les suicides ayant eu lieu dedans. Une fois à l'intérieur, elle se rend compte qu'elle est bloquée, mais surtout pourchassée. C'est à vous de faire en sorte de survivre, et de trouver le moyen de sortir de ce lieu macabre.