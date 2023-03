Alors que certaines licences restent exclusives à une plateforme donnée pendant une durée indéterminée, une nouvelle tendance voit le jour depuis quelques années : l'exclusivité temporaire. The Last of Us Part I, qui vient de sortir sur PC plusieurs mois après sa parution sur PS5, en est un très bon exemple. Plusieurs jeux issus des studios PlayStation ont ouvert la voie avant lui, comme God of War, Horizon Zero Dawn ou encore Days Gone. Nintendo possède aussi son lot d'exclusivités. Bonne nouvelle pour ceux qui ne possèdent pas la Switch : l'une d'elles, reconnue comme un grand classique du JRPG, arrive très prochainement sur PlayStation et PC.

Le RPG culte Live-A-Live dès le 27 avril prochain sur PC, PS5 et PS4

En juillet 2022, Square Enix publie le remake d'un grand nom du JRPG : Live-A-Live. L'aventure initiale sort en septembre 1994 uniquement au Japon, sur Super Famicom. Au moment de sa parution sur Nintendo Switch l'été dernier, les amateurs de RPG japonais se ruent sur le remake de Live-A-Live. Résultat : le jeu de Square Enix dépasse les 500 000 exemplaires vendues moins de deux mois après sa sortie. Malheureusement, les joueurs occidentaux qui ne possèdent pas de Nintendo Switch ne peuvent toujours pas découvrir Live-A-Live. Square Enix semble avoir entendu leur appel, car le RPG tactique arrive dès le 27 avril sur PC, PS5 et PS4.

Une démo jouable disponible dès aujourd'hui sur PlayStation et PC

Le RPG en HD-2D propose dès aujourd'hui une démo avec progression transférable vers le jeu final. Live-A-Live est disponible sur PlayStation et PC au prix de 39,99 €. Les membres PS Plus peuvent précommander le jeu pour profiter d'une réduction de 20 % (29,99 € au lieu de 39,99 €). La précommande via Steam donne aussi le droit à cette promotion. Les joueurs Xbox restent eux sur la touche. Nous ne savons pas si Square Enix prévoit de rendre Live-A-Live disponible sur les consoles de Microsoft.

Rappelons que la structure de Live-A-Live se veut plutôt originale. Le titre compte sept chapitres principaux qui peuvent être joués dans n'importe quel ordre. Chacun d'entre eux vous place aux commandes d'un personnage différent. Les terminer donne accès à deux chapitres finaux. Une aventure unique à découvrir dès le 27 avril sur PS5, PS4 et PC.