Votre portefeuille risque de se vider une fois de plus avec cette nouvelle sortie PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Un jeu très bien noté et très apprécié sera disponible dans les semaines à venir.

Votre calendrier de sorties jeux vidéo est certainement déjà plein à craquer, mais vous allez peut-être avoir envie de trouver une place pour ce nouveau jeu. Un éditeur et un développeur indépendants viennent de confirmer l'arrivée d'un de leurs titres sur consoles, dont la PS5. Un soft bien moins connu que d'autres, mais qui a pourtant reçu des éloges.

Un jeu qui cartonne s'annonce sur PS5, PS4, Xbox Series & One

Après l'annonce surprise d'Immortality de Sam Barlow et du portage de Roblox, la PS5 accueillera prochainement un nouveau jeu qui a fait forte impression sur d'autres supports. Ce titre, c'est Gnosia. Un visual novel de « déduction et d'enquête » qui fusionne le concept de boucle temporelle, du Loup Garou avec un zeste de The Thing du maître de l'horreur John Carpenter.

« L'équipage d'un vaisseau spatial à la dérive est confronté à une menace mystérieuse et mortelle connue sous le nom de Gnosia et formule alors un plan désespéré pour sa survie. Les plus suspects des coéquipiers seront dorénavant mis en cold sleep, un sommeil cryogénique, afin de sauver le vaisseau des « Gnosia » (via Steam). Des humains se retrouvent donc infectés par des Gnosia, et c'est au joueur d'entreprendre des discussions pour démasquer les envahisseurs. Tout en sachant que la structure repose sur des boucles temporelles où les différentes parties redistribuent les rôles de chacun.

Une excellente nouveauté pour la PS5 puisque depuis son lancement, Gnosia est plébiscité par tous ceux et toutes celles qui ont tenté l'aventure. Sur Metacritic, la version Switch a obtenu 82/100 de la presse et la moyenne des joueurs est 8,4/10 joueurs. Et même chose sur Steam où 94% des 2074 évaluations sont positives. Une jolie prise donc. Gnosia sera disponible le 14 décembre 2023 sur PS5 et PS4, mais également Xbox Series et Xbox One.

Le Japon aura par ailleurs le droit à une version physique sur PS5 et PS4. En revanche, mauvaise nouvelle pour les non anglophones. À l'image des versions PC et Nintendo Switch, les textes sont en anglais. Le niveau requis serait toutefois assez accessible. Dans le pire des cas, vu que c'est un visual novel, vous pouvez avoir recours à un dictionnaire ou autre.