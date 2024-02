On vient d'apprendre qu'en 2024, la PS5 allait accueillir une nouvelle exclusivité en son sein, et elle devrait vous intéresser. Pas de chance pour les détenteurs d'une Xbox.

Si vous possédez une PS5, alors vous devez sûrement attendre quelques exclusivités en 2024. On peut, par exemple, citer Rise of the Ronin ou Stellar Blade. De même, vous avez peut-être déjà pu faire Silent Hill : The Short Message, qui est totalement gratuit. Mais est-ce que c'est tout ? N'y aura-t-il rien d'autre à se mettre sous la dent de ce côté ? Bien sûr que non. On a justement appris qu'un certain jeu allait faire son entrée sur la console next-gen, et ce, cette année.

Une nouvelle exclusivité pour la PS5

Notre star du jour, c'est Forever Skies dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il est développé par le studio Far From Home, qui a signé un contrat avec Sony pour avoir un soutien financier. Du coup, lorsque le jeu arrivera sur consoles, il sera exclusif à la PS5. Les joueurs Xbox Series ne pourront pas en profiter, ce qui risque de faire quelques déçus. Il est toujours possible que les plans changent, sans oublier que sous le trailer, on a l'indication « console debut exclusive ». C'est donc peut-être temporaire. Le rythme s'est même accéléré du côté de Microsoft, puisqu'il y a quatre grosses exclusivités qui vont venir sur PlayStation et Nintendo Switch.

Pour en revenir à notre intéressé, il est d'ores et déjà disponible sur Steam, mais seulement en accès anticipé. Une fois que celui-ci sera terminé, le titre débarquera sur PS5 dans sa version finale. Pour le moment, on n'a pas de date précise à se mettre sous la dent, mais c'est censé être pour 2024. En tout cas, sur la plateforme de Valve, on peut dire qu'il est grandement apprécié. Il affiche une moyenne « Très positive » pour 3 093 évaluations. C'est clairement un score qui donne l'eau à la bouche, mais il faut juste faire preuve d'encore un peu de patience.

Quant au principe de Forever Skies, il est assez intrigant. On est face à un jeu d'action et de survie en vue à la première personne à l'univers travaillé. De son côté, le joueur contrôle un dirigeable qu'il va devoir améliorer en explorant les terres du jeu. C'est un peu son quartier général. L'ambiance a été saluée à de nombreuses reprises, mais il y a juste un petit hic. On ne peut pas encore en profiter à plusieurs. Pour ça, il faut attendre l'arrivée de la version finale, avec un mode coopération qui ira jusqu'à 4 personnes.