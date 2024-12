PlayStation souffle aujourd'hui ses 30 bougies, et la PS5 accueille une fonctionnalité surprise très réclamée par les fans pour fêter l'événement, ou presque.

PlayStation marque 30 ans de son histoire aujourd'hui de diverses manières. Qu'il s'agisse d'une vidéo de remerciement aux joueurs, de diverses promotions massives sur son Store ou via le PS Plus, ou encore par l'entremise ce qui nous intéresse ici : une sympathique fonctionnalité de circonstance sur la PS5. Attention toutefois, cet ajout emprunt de nostalgie ne serait a priori disponible que pour une durée limitée. Profitez-en donc tant que c'est possible.

PlayStation fête avec nostalgie ses 30 ans via une fonctionnalité surprise sur PS5

En ce moment, mais hélas a priori pour une durée limitée, PlayStation permet en quelque sorte de retracer 30 ans de son histoire via une nouvelle fonctionnalité sur la PS5. Cela prend la forme d'une option permettant de personnaliser des éléments du démarrage et du fond d'écran de la console. Ces options de personnalisation concernent notamment le son de démarrage, ou encore les thèmes des précédentes générations de console.

Si vous voulez lancer votre PS5 avec les sons de démarrage iconiques des PlayStation 1 et 2, ou encore habiller votre écran d'accueil avec les thèmes de ces dernières, c'est maintenant ou jamais l'occasion de le faire. Le géant japonais a en effet précisé que de telles options ne seraient disponibles que pour une durée limitée. Il n'est toutefois pas impossible que ces fonctionnalités s'installent de manière plus pérenne, en fonction du retour des joueurs et des fans.

Une telle mise à jour viendra également compléter à merveille l'enrobage plein de nostalgie proposé par la version collector de la PS5 célébrant également les 30 ans de PlayStation. Quoi qu'il en soit, vous aurez donc droit à cette sympathique surprise au lancement de votre console, tant qu'il en est encore temps pour marquer cet anniversaire charnière, mais hélas a priori sans Showcase attitré.

Source : Shinobi602 sur X.com