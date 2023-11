La PS5 est sur le marché depuis seulement trois ans et Sony a encore le temps de l'améliorer d'ici la sortie de sa remplaçante. Et comme toute société, la firme japonaise fait constamment des recherches dans ce but et prend soin de sécuriser régulièrement toutes ses idées, même si certaines n'aboutiront jamais.

Une nouvelle fonctionnalité PS5 pour revivre vos scènes préférées ?

Combien de fois avez-vous eu envie de revivre une séquence marquante d'un jeu, mais sans avoir forcément la motivation de refaire des chapitres entiers pour y arriver ? Sony travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui sera peut-être effective un jour sur PS5. Le principe ? Diviser un jeu en chapitres, et sous-chapitres, puis y ajouter des « points de déclenchement ».

En des termes moins barbares, des points de contrôle qui pourraient être sélectionnés à la guise de l'utilisateur. Ainsi, il serait possible non seulement de revivre tout un passage juste pour le plaisir, mais également de revenir en arrière afin de modifier une décision regrettée dans un titre. Un procédé qui rappelle beaucoup le fonctionnement de Detroit Become Human qui est un modèle du genre. Il est en effet très facile de se replonger dans l'aventure et de voir les différentes fins ou embranchements, sans relancer une partie complète.

Visiblement, les données d'un jeu PS5 (ou autre) pourraient être stockées sur un serveur et même partagées, ce qui s'apparente au brevet pour aider un utilisateur bloqué dans un titre. Dans celui-ci, il était aussi question de créer des points de passage précis pour permettre à un second joueur d'entrer dans une partie, et de venir en aide à un collègue en difficulté. Comme tous les brevets, cette idée n'aboutira peut-être jamais, mais l'on voit que le concept général semble en tout cas travailler Sony. Un déploiement sur PS5 est donc possible.

Crédits : WIPO.

C'est la fin d'une époque sur PlayStation 4 et PlayStation 5

Dès aujourd'hui, lundi 13 novembre 2023, il sera impossible de partager vos exploits de gameplay ou vos plus beaux screenshots PS5 / PS4 sur X. La fonctionnalité pourtant très appréciée par une partie de la communauté disparaît. « À partir du 13 novembre 2023, l'intégration avec X (anciennement Twitter) ne fonctionnera plus sur les consoles PlayStation 5 et PS4. Cela inclut la possibilité de voir n'importe quel contenu publié sur X depuis la PS5/PS4, ainsi que la capacité de publier et visionner du contenu, des trophées et d'autres activités relatifs au gameplay sur X depuis la PlayStation 4 ou la PlayStation 5 ».

Une annonce plutôt inattendue et pour laquelle le constructeur nippon ne s'est pas expliqué, même s'il y a probablement un lien avec les changements opérés par Elon Musk ces derniers mois. Pour pouvoir exploiter l'API X, chaque société doit désormais verser une somme conséquente par mois. Des frais jugés vraisemblablement trop élevés par Sony et Microsoft qui ont décidé de supprimer totalement X de leurs plateformes respectives. Une mauvaise publicité pour X ? Peut-être... Après avoir vu des commentaires négatifs sur cette suppression, Elon Musk a promis de « se pencher sur la question » sans plus de détails.