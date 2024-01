La PS5 ne cesse de s’améliorer au fil des mises à jour. Les nouvelles fonctionnalités sont légion et répondent bien souvent à ses attentes et aux demandes de la communauté. L'expérience utilisateur a déjà grandement été affinée depuis la sortie de la machine et ça devrait une nouvelle fois s’optimiser avec le temps. D’ailleurs, si l’on en croit un récent dépôt de brevet, Sony préparerait une nouveauté qui fait rêver les joueurs depuis un bon moment.

Une nouvelle fonctionnalité PS5 qui vend déjà du rêve

Qu'y a-t-il de plus rageant que de devoir attendre la fin d'une mise à jour ou d’une installation avant de jouer à un jeu que l’on vient d’acheter ? Admettons qu’en prime vous n’avez pas la fibre. Lorsque l'on se retrouve à devoir télécharger des dizaines de gigaoctets de données, c’est plusieurs heures qu’il faut attendre. Et ça, ça rend fou un paquet de joueurs. Des utilisateurs de plus en plus impatients d’ailleurs (oui, oh, ça va, on l’est tous).

Sony a donc remonté les manches et travaille actuellement sur une solution pour sa PS5. Un dépôt de brevet datant du mois d'aout (mais tout juste repéré) nous parle d’un système permettant de fragmenter davantage les données afin de morceler le téléchargement en le rendant plus facile. Il permettra surtout aux joueurs de pouvoir profiter de leur titre pendant que ça télécharge.

Le plan du brevet en détails via VeryAliGaming

C’est un peu comme ce qu’il est possible de faire actuellement, puisqu’il est possible de télécharger une partie du jeu pour y jouer pendant que le reste se télécharge. Seulement, encore une fois, tous les jeux ne le permettent pas et en prime, ça demande souvent de télécharger de grosses quantités de données. Mais avec la nouvelle fonctionnalité, le rendu devrait être plus fluide en nous donnant l'impression de jouer en temps réel. En tout cas, sur le papier.

Ce nouveau système diviserait les données en plusieurs morceaux en hiérarchisant les priorités et en prenant en compte différents paramètres comme le temps de jeu ou l’importance des segments. L'objectif serait donc de permettre aux joueurs de profiter de leur jeu petit à petit, et de leur donner une estimation plus précise de la durée des téléchargements. Une fonctionnalité hyper intéressante donc que l’on aimerait bien voir débarquer avec la prochaine PS5 Pro par exemple. Mais pour le moment, rien n’est encore sûr.