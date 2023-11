Le PlayStation Store de Sony a récemment été mis à jour avec l'introduction d'un nouveau système de notation à cinq étoiles, permettant aux utilisateurs d'évaluer les jeux PS5 et PS4 qu'ils possèdent.

La PS5 s'enrichit d'un nouveau système

Bien que le moment exact de la mise en place de cette fonctionnalité ne soit pas clairement défini, elle a été remarquée au cours des 12 dernières heures. Pour attribuer une note, les utilisateurs peuvent se rendre dans le PlayStation Store, sélectionner "Voir le produit" et ensuite voir la note actuelle du jeu sous le logo. En cliquant dessus, ils accèdent à un écran qui montre le nombre total de notes reçues par le jeu ainsi qu'une répartition en pourcentage des votes pour chaque note. Il est important de préciser que seuls les jeux achetés, téléchargés ou ajoutés à la bibliothèque de l'utilisateur peuvent être notés. L'exemple est notamment donné pour Baldur's Gate 3. Qui a une note de 4,6 étoiles sur PS5.

Une bonne idée

L'ajout d'un système de notation à cinq étoiles sur le PlayStation Store (PS5/PS4) est une excellente idée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce système offre une aide précieuse pour les acheteurs potentiels. Lorsqu'on envisage d'acheter un jeu, il est souvent difficile de juger de sa qualité ou de savoir s'il correspondra à nos attentes.

Les notations et avis des autres joueurs PS5 fournissent des informations précieuses à ce sujet. Ils permettent de se faire une idée plus claire de l'expérience globale, basée sur les expériences de la communauté. Cela aide à réduire le risque d'achats décevants et à choisir des titres qui correspondent mieux aux goûts et préférences.

Enfin, ce système incite à une plus grande implication de la communauté. Les joueurs aiment partager leurs expériences et donner leur avis sur les jeux qu'ils ont appréciés ou non. En permettant aux utilisateurs PS5 de noter les jeux, Sony crée une plateforme où les joueurs peuvent s'exprimer et se sentir écoutés. Cela renforce le sentiment d'appartenance à une communauté. Ce système de notation n'est cependant pas une nouveauté, car il existe depuis longtemps sur Steam (par exemple). Et il faut bien admettre qu'il a fait ses preuves.