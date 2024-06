Un an après sa mise en place sur PS5 et deux ans après sa pleine intégration sur Xbox Series, Discord se développe enfin sur la console de Sony. Voici ce qu'il faut savoir et la marche à suivre pour enfin profiter du chat vocal de l'application sur cette dernière.

Le chat vocal Discord est enfin opérationnel sur PS5

Jusqu'à présent, la seule manière de faire fonctionner le chat vocal de Discord sur PS5 était de passer par l'application mobile ou un PC. Dès aujourd'hui chez nous, cette étape supplémentaire est désormais de l'histoire ancienne, le chat vocal étant enfin pleinement opérationnel sur la machine de Sony. Pour en profiter, il convient toutefois impérativement de mettre à jour votre console avec la dernière version du système logiciel. PlayStation indique par ailleurs qu'il sera peut-être nécessaire de la redémarrer une fois encore, même après la mise à jour.

Quoi qu'il en soit, il sera désormais beaucoup plus simple de rejoindre un chat vocal Discord via un serveur ou une conversation privée directement depuis la PS5. Sony avait bien conscience de l'importance d'une telle fonctionnalité et n'a donc pas chômé pour déployer le tout dans notre région, seulement quelques jours après son annonce.

Comment rejoindre Discord sur PlayStation 5

Une fois votre PS5 mise à jour, la manœuvre pour y faire fonctionner Discord est relativement simple. Voici les différentes étapes à suivre en ce sens :

Appuyer sur la touche PS, puis aller dans la Base de jeux comme pour vos groupes de jeux habituels

Aller sur le nouvel onglet avec l'icone Discord

Choisir le serveur où se trouve le chat vocal que vous souhaitez rejoindre

Cliquer sur salon vocal souhaité (s'il y en a plusieurs sur le serveur)

Cliquer sur rejoindre pour créer un nouveau groupe de jeux

On retrouve peu ou prou les mêmes étapes s'agissant de rejoindre un groupe de messages sur Discord. Outre le fait de rejoindre Discord sur PS5, il est également possible d'y recevoir des appels directement pour rejoindre ses amis immédiatement dans une conversation privée. Ne manque désormais plus pour une pleine intégration de Discord la possibilité de streamer sa partie à ses amis sur la console de Sony, comme tel est déjà le cas sur Xbox Series. Mais le plus important est désormais enfin fait, et le reste attendre certainement une nouvelle mise à jour dans un futur plus ou moins proche.