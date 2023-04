Depuis quelques années maintenant, l’accessibilité est au cœur des préoccupations des constructeurs et des développeurs. Microsoft a fait un premier pas de géant en commercialisant sa fameuse manette adaptative, tandis que Sony planche actuellement sur son propre modèle destiné principalement à la PS5 : Project Leonardo. Les studios PlayStation mettent également un point d’honneur à aller toujours plus loin dans les options d'accessibilité de leur jeu. La firme japonaise annonce une nouvelle fonctionnalité pour le PS Store afin que les joueurs puissent découvrir plus facilement les productions proposant de telles options.

Des balises d'accessibilité sur le PS Store de la PS5

Le PlayStation Store de la PS5 permettra très de voir les jeux accessibles plus aisément. Cette semaine, Sony déploiera des balises d’accessibilité sur la boutique en ligne afin que les développeurs puissent fournir un aperçu détaillé des fonctionnalités prévues à cet effet dans leurs jeux. Côté joueurs, il sera alors possible d’afficher les options d'accessibilités sur le PS Store rien qu’en appuyant sur la touche Triangle, du moins si le titre en question prend en charge ces fameuses balises. Dans le cas où les versions PS5 et PS4 d’une même production sont disponibles, il sera possible de comparer les fonctionnalités d’accessibilités de chaque mouture via un menu défilant.

Les balises d’accessibilité sortiront donc progressivement cette semaine. Au lancement de cette fonctionnalité, plusieurs exclusivités PS5 et PS4 la prendront en charge dont Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima Director’s Cut, God of War Ragnarok, Ratchet & Clank Rift Apart ou encore Marvel’s Spider-Man Remastered. « Nous commençons seulement le déploiement de cette fonctionnalité et travaillons en collaboration avec de nombreux développeurs en vue d’implémenter cette fonctionnalité dans leurs portails de jeux sur PS5 au cours des semaines et mois à venir », explique Sony dans un communiqué.

Les types de balises d'accessibilité

Ce seront au total quelque 50 balises d’accessibilité qui seront mises à disposition des développeurs de jeux PS5 et PS4, toutes étant classées dans six catégories :