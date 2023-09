Lors du dernier State of Play, Sony a dévoilé de nouvelles façades pour la PS5 sur lesquelles les joueurs devraient se jeter. On les comprend, car elles sont sublimes.

Dernièrement, la PS5 a accueilli une nouvelle mise à jour apportant plusieurs fonctionnalités intéressantes, comme le support des SSD M.2 capables de stocker jusqu'à 8 To de données. L'audio 3D aussi s'est amélioré, puisqu'il est maintenant compatible Dolby Atmos. Pour les joueurs, ces évolutions sont importantes, mais ce n'est pas tout ce qui compte pour faire de la PS5 une console appréciée. Au-delà du fond, la forme compte aussi. Il suffit de se rappeler à quel point l'apparence de la machine a fait débat lorsqu'elle fut dévoilée pour la première fois. Depuis fin 2021, Sony propose des façades officielles pour que tout le monde puisse personnaliser sa PS5. Pendant le dernier State of Play, le constructeur a justement dévoilé de nouveaux coloris qui devraient faire fureur.

La PS5 encore plus belle grâce à ces nouvelles façades ?

Le State of Play du 14 septembre n'était pas seulement dédié aux annonces des jeux à venir sur PlayStation. Sony en a aussi profité pour dévoiler la Deep Earth Collection, un nouveau set de coloris en finition métallique pour la DualSense et la PS5. Trois nouvelles couleurs seront disponibles : le Volcanic Red, le Cobalt Blue et le Sterling Silver. Comme d'habitude, le constructeur japonais met en valeur ses produits dans une bande-annonce travaillée dont le style rappelle évidemment la première présentation de la PS5.

Sur son blog, PlayStation donne la parole à Leo Cardoso et Satoshi Aoyagi, les designers qui ont participé à la création de ces coloris inédits. Ce dernier explique que l'équipe s'est inspirée « des superbes et puissantes teintes que l’on trouve dans les profondeurs de la planète Terre », rien que ça. Les précommandes de la Deep Earth Collection ouvriront le 4 octobre prochain sur le site PlayStation direct et chez certains revendeurs. « Les accessoires Volcanic Red et Cobalt Blue sortiront le 3 novembre, suivis de près par les accessoires Sterling Silver qui feront leur apparition le 26 janvier », ajoute Sony.

Il faudra donc attendre un peu plus longtemps si c'est le gris métallisé qui vous a tapé dans l'œil. Notez que pour vous procurer une DualSense de cette collection, il faudra débourser 64,99 € et 49,99 € pour une façade. Les joueurs qui ont réussi à obtenir la façade Starfield pour Xbox Series X et qui se procureront une version de la Deep Earth Collection pourront se la raconter avec les deux machines dans leur salon.