Avant de terminer la semaine, l'Epic Games Store a dévoilé ses deux nouveaux jeux gratuits de la semaine. Et comme souvent, la sélection est relativement solide avec des titres très appréciés. Une offre exclusivement réservée au PC, mais un autre cadeau très limité attend également les joueuses et joueurs PS5 / PS4.

Un jeu très apprécié disponible gratuitement sur PS5 et PS4

Tandis que certains passeront une partie du week-end à faire défiler les nouveautés SVOD Netflix, d'autres seront devant Canal+ ou Canal+ Sport pour assister au Grand Prix Formule 1 de Las Vegas. Une compétition immanquable pour les amateurs du genre, qui vont pouvoir vivre une autre expérience en parallèle. Dès maintenant, et jusqu'au lundi 20 novembre F1 23 est gratuit sur PS5 ainsi que sur PS4.

Un soft qui tombe à pic puisque cette nouvelle édition, sortie en avril dernier, inclut un mode Histoire qui se déroule notamment à Las Vegas. « Retrouvez un nouveau chapitre du mode histoire « Point de rupture » palpitant, avec ses drames à grande vitesse et ses rivalités enflammées. Courez roue dans roue sur les nouveaux circuits de Las Vegas et du Qatar, et gagnez des récompenses et des améliorations dans F1 World ». L'immersion sera totale, sur PS5 ou PS4, avec une conduite qui ressort souvent dans les points positifs. Toutefois, même si des nouveautés F1 World sont présentes, F1 23 ne marque pas pour autant une rupture avec les précédents épisodes.

Celles et ceux qui craquent chaque année pour le jeu sportif d'EA seront donc peut-être déçus, mais pour les autres, ça peut représenter une belle occasion de s'essayer à la discipline. Pour télécharger et jouer à F1 sur PS5 ou PS4, rendez-vous sur la page PlayStation Store du jeu. Et n'oubliez pas, il s'agit seulement d'une version d'essai qui prend fin le 20 novembre. Une promo est aussi valable jusqu'au 28 novembre et baisse le prix de F1 23 à 31,99€ au lieu de 79,99€.

Crédits : PlayStation.

F1 23 offert aussi sur Xbox Series, One et PC Steam

Le PlayStation Store n'est pas le seul endroit où l'on peut récupérer gratuitement F1 23. Le week-end gratuit PS5 et PS4 de trois jours est aussi disponible sur PC (Steam), Xbox One et Xbox Series. Les conditions sont les mêmes partout et il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement quelconque sur consoles. Outre une physique de conduite encore plus agréable, F1 23 a mis à jour les pilotes, équipes et championnats pour être en phase avec la saison 2023 de la discipline. « Prenez le volant des monoplaces 2023 mises à jour et retrouvez les effectifs officiels de F1 avec vos 20 pilotes et 10 équipes préférés. Découvrez du contenu pour la saison 2023 ainsi que les voitures et les pilotes officiels de F2, la plus belle porte d'entrée vers la F1 ».

Sur Steam comme sur le Xbox Store, F1 23 est proposé à prix réduit :