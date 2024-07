Après les conférences estivales, les joueurs et joueuses se demandent où sont les exclusivités fist-party de PlayStation. Les fans de la console de Sony attendent impatiemment les gros titres annoncés ou suggérés depuis plusieurs années déjà. Insomniac Games, Santa Monica, Naughty Dog, Bluepoint... Les Playstation Studios ne manquent pas et nombreux sont ceux qui ont de beaux projets en route. La PS5 n'attend qu'eux et, justement, il y a de nouveaux leaks pour une prochaine exclusivité.

Des leaks énigmatiques pour une future exclusivité PS5

Alors que les fermetures se sont enchaînées dans l'industrie vidéoludique, y compris du côté de PlayStation, d'autres studios ont vu le jour. C'est le cas de PlayStation Studios Malaysia, ouvert en 2020. Si ce n'est pas un établissement de premier plan, son rôle reste néanmoins crucial. De fait, il apporte son soutien aux plus grandes équipes de développement pour plancher sur des détails et leur faire gagner du temps. Par exemple, il est intervenu sur The Last of Us Part I, le remake du titre de Naughty Dog pour la PS5.

PS Studios Malaysia a récemment été mis sous le feu des projecteurs. De fait, le Ministre chargé du numérique de la Malaisie, Gobind Singh Deo, a partagé une vidéo d'entreprise sur le réseau social professionnel LinkedIn. L'idée est de mettre en avant les savoir-faire locaux. Mais, les joueurs et joueuses y ont repéré de potentiels indices sur ce qui pourrait être une nouvelle exclusivité PS5.



Capture d'écran en date du 30 juillet 2024. © Gobind Singh Deo / PlayStation Studios Malaysia.

La vidéo montre en effet les développeurs et artistes travaillant sur leurs projets. En gardant l'œil ouvert sur les écrans d'ordinateur, on peut notamment reconnaître un artwork pour Smite 2. Mais d'autres concept art restent plus énigmatiques. On y voit des designs pour des personnages inconnus. Pour autant, leurs tenues ne seraient pas sans rappeler un projet qui a déjà leaké pour la PS5.

En 2023, un concept art du prochain jeu de Bluepoint Games avait déjà fuité sur internet. Ledit jeu devrait se dérouler dans un environnement désertique dans un cadre de fantasy. Or, les images aperçues au bout d'une vingtaine de secondes dans la vidéo pourraient bien coller à ce cahier des charges. Il faudra attendre d'en savoir plus sur la prochaine production du studio, mais ce pourrait bien être là un premier aperçu d'une nouvelle exclusivité développée par ceux qui avait redonné vie à Demon's Souls sur PS5.