Alors qu'elle doit se laisser essayer gratuitement ce mois-ci avant de sortir en août, la prochaine exclusivité PS5 étale le plein d'infos via un leak massif.

Une manière comme une autre de voir si ladite exclusivité présentée en grandes pompes lors du dernier State of Play peut convaincre un public pour l'heure assez réticent, avant de voir ce qu'elle vaut véritablement manette ou clavier/souris en main dans les prochaines semaines sur PC et PS5.

Un gros leak qui Concord avec son arrivée prochaine sur PS5 et PC

Malgré une réception plutôt froide lors de sa présentation, Sony couve visiblement de nombreux espoirs autour donc de Concord, développé par Firewalk Studios et attendu le 23 août sur PC et PS5. Il s'agit pour rappel d'un hero shooter à la Overwatch, qui prendra donc la forme d'un jeu-service... payant, avec obligation d'utiliser le PSN pour y jouer. De nombreux mots-clés qui n'ont clairement pas été du goût des joueurs, après un premier aperçu assez peu convaincant.

Quoi qu'il en soit, nous connaissons désormais tous les détails quant à ses différents personnages et leurs compétences, via un leak massif rapporté par le très bien informé Tom Henderson via Insider Gaming. Nous aurons donc le choix entre 16 personnages, qui seront rangés dans 6 catégories bien distinctes, offrant chacun un bonus spécifique :

Tacticien : vitesse de rechargement accrue

Range : recul amélioré

Fantôme : meilleure mobilité

Ancre : soins reçus augmentés

Briseur : vitesse de rechargement de l'esquive accrue

Gardien : plus grande portée d'arme

Les 16 personnages disponibles au lancement de Concord sur PC et PS5 à la fin du mois suivant, mais pouvant être essayé gratuitement ce mois-ci via une bêta ouverte, dont les suivants :

Off (Ancre)

Star Chield (Briseur)

Daveers (Briseur)

Daw (Tacticien)

Lark (Tacticien)

It'Z (Fantôme)

Lennox (Gardien)

Duchess (Ranger)

Vale (Gardien)

Emari (Ancre)

Roka (Fantôme)

Teo (Ranger)

Haymar (Gardien)

Hyps (Tacticien)

Jabali (Ranger)

Bazz (Fantôme)

Rendez-vous donc du 18 au 21 juillet sur PC et PS5 pour voir ce que Concord vaut en jeu, et déterminer s'il s'agira du flop pressenti ou finalement d'une plutôt agréable surprise.